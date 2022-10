Pierścienie Władzy - ten mały szczegół już wcześniej sugerował, kim jest Nieznajomy. Też go przegapiliście?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W finale 1. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy twórcy produkcji wyjawili, że tajemniczy Nieznajomy jest jednym z Istarich - Majarów, którzy zostali wysłani przez Valarów do Śródziemia, aby pomóc ludziom i elfom w walce z odradzającymi się siłami ciemności. Trudno w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, czy bohater ten to w rzeczywistości Gandalf, na co wskazywałyby użyte przez niego słowa o podążaniu za własnym nosem, czy raczej któryś z Błękitnych Czarodziejów, Alatar bądź Pallando. Wygląda jednak na to, że sugestia w materii prawdziwej tożsamości postaci pojawiała się na ekranie przez całą premierową odsłonę serii.

Wcielający się w rolę Nieznajomego Daniel Weyman w wywiadzie dla portalu TV Line zdradził, że w każdym kolejnym odcinku szaty portretowanego przez niego bohatera ulegały subtelnej zmianie w aspekcie wizualnym, jakby posiadały zdolności "samolecznicze":

Nie wiem, czy ludzie zdołali to zauważyć, ale ten kostium zmieniał się nieznacznie w miarę upływu sezonu. Skoro już dotykał ciała Nieznajomego, ulegał niewielkim zmianom i w jakiś sposób przerabiał sam siebie. Przypominało to proces wciągania innych warstw - i tak z wielkich, przywodzących na myśl dzikość szat stały się one ostatecznie bardziej kostiumem kojarzącym się z zakonem Istari.

Warto zauważyć, że sami autorzy produkcji pozostawili sobie otwartą furtkę w kwestii tożsamości Nieznajomego.

