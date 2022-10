Władca Pierścieni jak MCU? Tego chcą właściciele praw do książek

fot. New Line Cinema

Jeszcze przed premierą serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy informowano, że Embracer Group kupiło prawa do twórczości Tolkiena. Na ich mocy mogą tworzyć filmy, gry wideo, gry planszowe, gadżety, atrakcje w parkach rozrywki oraz produkcje teatralne. Amazon Prime Video nadal ma prawa do tworzenia seriali.

Władca Pierścieni - jakie plany?

Embracer Group głównie jest firmą tworzącą gry, ale już podczas ogłoszenie zakupu praw wspominali o potencjalnych planach na filmy o Gandalfie, Aragornie, Gollumie, Galadrieli, Eowyn i o innych postaciach.

Według Thomasa Daya, CEO banku inwestycyjnego ACF, który brał udział w uzgodnieniu umowy Embracer Group plany są już w toku.

- Myślę, że to ma potencjał do rozwoju w skali Marvela i Gwiezdnych Wojen. Po prostu trzeba kogoś, kto będzie wierzyć w to, że może to być tak ambitne jak tylko to możliwe.

Dodaje, że z uwagi na zakup również Dark Horse Comics myślą o tym, jak rozwijać Władcę Pierścieni. Jego zdaniem mają szansę na stworzenie wiele projektów w różnych mediach. Chcą dać osobom kreatywnym pole do odniesienia sukcesu i spełnienia swoich marzeń.

Na ten moment jeszcze żadnego filmu nie ogłosili. Przypomnijmy, że Warner Bros. obok nich pracuje nad kinowym widowiskiem anime pod tytułem Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Premiera w 2024 roku.