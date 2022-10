Pierścienie Władzy spełniły oczekiwania widzów i zrodziły efekt halo w Prime Video - tak twierdzi szefowa Amazon Studios

Amazon

Premierowy sezon serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy już za nami. W chwili obecnej w sieci trwają szeroko zakrojone dyskusje na temat pierwszej odsłony serii Amazona, a krytycy i obrońcy ekranowej opowieści starli się w kwestii jej oceny. Wygląda jednak na to, że z całej historii zadowoleni są włodarze firmy producenckiej, o czym mogą zaświadczać słowa prezes Amazon Studios, Jennifer Salke. W jej ocenie Pierścienie Władzy nie tylko zaspokoiły oczekiwania widzów, ale i przyczyniły się do poprawy odbioru treści udostępnianych w platformie Prime Video.

Salke w nawiązaniu do serialu mówi więc o efekcie halo, definiowanym w psychologii jako tendencja do przypisywania pozytywnych cech osobie, marce czy firmie na podstawie również pozytywnego pierwszego wrażenia; innymi słowy - rzekomy dobry odbiór serialowego Władcy Pierścieni miał się przełożyć na lepsze niż dotychczas oceny biblioteki serwisu Prime Video i postrzeganej całościowo firmy Amazon. Jak przekonuje decydentka:

Koło czasu The Boys Zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej mamy wspaniałą kolekcję z produkcjamina czele. W kwestii zaangażowania możemy w chwili obecnej zauważyć efekt halo, będący następstwem emisji Pierścieni Władzy - rozciąga się on na wiele innych treści.

Salke nie zgadza się z opiniami, że w związku z tak gigantycznym budżetem na serialu miałaby ciążyć olbrzymia presja:

Nie było tu zbytnich powodów do niepokoju. Oczywiście historia musi być wspaniała i trzeba sprawić, by odbiorcy pokochali przedstawione postacie. Gdyby ten serial nie spełnił oczekiwań publiczności, moglibyśmy mówić o rozczarowaniu - tak się jednak nie stało. Aby to osiągnąć, potrzebujesz ambicji, odpowiedniej perspektywy i pewności siebie.

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o słowach prezes Amazon Studios.

