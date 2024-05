Pierwsze spojrzenie na logo filmu Street Fighter. Fani gier powinni być zadowoleni!

fot. materiały prasowe

Reklama

Adaptacje gier chyba nigdy przedtem nie miały się tak dobrze jak ostatnio. W 2023 roku The Last of Us podbiło serca fanów i zdobyło wiele prestiżowych nominacji i nagród Emmy, a w 2024 roku prym wiódł Fallout od Amazon Prime Video. Klątwa adaptacji gier została przełamana, a kolejne produkcje, również filmowe, pojawiają się w kinach i świetnie sobie radzą z konkurencją.

Tego dobrego momentu na tworzenie growych adaptacji nie przeoczył Capcom, czyli firma odpowiedzialna za stworzenie legendarnej już serii Street Fighter. Już od jakiegoś czasu mówiło się o stworzeniu filmu na podstawie tej serii, a teraz otrzymaliśmy pierwszy, oficjalny dowód na to, że projekt istnieje i ma się bardzo dobrze. Za film odpowiedzialny będzie duet braci - Danny'ego i Michaela Philippou, którzy wcześniej byli YouTuberami i nagrywali na kanale RackaRacka. Drzwi do kariery w Hollywood otworzył im horror Mów do mnie!, który został świetnie przyjęty na festiwalu Sundance w 2023 roku. Na tyle dobrze zareagowano na niego, że Legendary i Capcom zwrócili się do nich o stworzenie filmu na podstawie serii Street Fighter.

Tymczasem w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z produkcji, które pokazuje jej logo. Fani od razu się ucieszą na widok bardzo wiernego odwzorowania go.

Street Fighter - pierwsze zdjęcie logo