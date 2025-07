Timothy Olyphant wróci do Gwiezdnych Wojen po Obcym? Wymijająca odpowiedź aktora

fot. Disney+

Reklama

Timothy Olyphant jest obecnie zajęty promowaniem nowego serialu ze swoim udziałem, czyli Obcy: Ziemia. W trakcie San Diego Comic-Con zapytano go o powrót do innej franczyzy, czyli Gwiezdnych Wojen. Jak brzmiała odpowiedź aktora?

Zwiastun Star Trek: Starfleet Academy. Akademia Gwiezdnej Floty w centrum serialu

Timothy Olyphant zadebiutował w Mandoverse w 2. sezonie serialu The Mandalorian, a potem powrócił w Księdze Boby Fetta. Chociaż jego Cobb Vanth ucierpiał na skutek starcia z Cadem Banem, pod koniec serialu zobaczyliśmy go zamkniętego w bacta tank, czyli specjalnym uzdrawiającym zbiorniku. To skłoniło fanów do myślenia, że nie jest to ostatni raz, gdy widzimy szeryfa Tatooine w tym zakątku gwiezdnowojennego uniwersum. Co na to aktor?

SCREEN RANT: Jak myślisz, kiedy znów zobaczymy Cobba Vantha w Mandalorianie? TIMOTHY OLYPHANT: Doceniam to pytanie, ale nie mogę na nie odpowiedzieć.

To diametralnie odmienna odpowiedź od tej, którą zaoferowała Ming-Na Wen, która także pojawiła się w Mandoverse, ale wprost powiedziała, że jej nie zobaczymy w kinowym The Mandalorian & Grogu. Wymijająca odpowiedź aktora może zatem sugerować, że Jon Favreau i Dave Filoni mają dalsze plany na tę postać. Chcielibyście go jeszcze zobaczyć na wielkim lub małym ekranie?

Najpotężniejsze postaci z Mandoverse