Pierwszy zwiastun nowego filmu twórcy Zniewolonego. Blitz opowie o matce i synu w obliczu II wojny światowej

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Blitz to nowy film w reżyserii Steve'a McQueena, twórcy Zniewolonego. Tym razem podejmie się tematyki II wojny światowej i osobistych przeżyć matki oraz syna. W rolach głównych wystąpi czterokrotnie nominowana do Oscara Saoirse Ronan oraz debiutant Elliott Heffernan. Muzykę do filmu stworzył Hans Zimmer, a scenariusz również został napisany przez McQueena.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun oryginalnego filmu od Apple.

Blitz - co wiadomo o filmie?

Fabuła opowiada o George'u (Elliott Heffernan), dziewięcioletnim chłopcu, który w obliczu II wojny światowej zostaje wysłany przez matkę z Londynu na wiejskie peryferia. George jest zdeterminowany, żeby wrócić do swojego domu, matki Rity (Saoirse Ronan) i dziadka Geralda (Paul Weller) we wschodnim Londynie. Wyrusza w przygodę pełną niebezpieczeństw, gdy jego zaniepokojona matka rozpoczyna poszukiwania zaginionego syna.

W obsadzie znajduje się również: Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Hayley Squires, Erin Kellyman oraz Sally Messham.

Blitz pojawi się w wybranych kinach w USA 1 listopada 2024 roku. Globalna premiera w Apple TV+ będzie mieć miejsce 22 listopada 2024 roku.