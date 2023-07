Piła 10 - zwiastun. Powrót serii do formy?

fot. materiały prasowe

Reklama

Lionsgate i Twisted Pictures opublikowali pierwszy zwiastun filmu Piła 10, w którym powraca kultowy dla wielu John Kramera, ponownie grany przez Tobina Bella. Kevin Greutert wyreżyserował na podstawie scenariusza autorstwa Petera Goldfingera oraz Josha Stolberga/

Piła 10 - zwiastun dla dorosłych

Historia rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z filmów Piła i Piła II. Chory i zdesperowany John wyrusza do Meksyku, by poddać się ryzykowanej i eksperymentalnej procedurze, która może wyleczyć go z raka. Odkrywa, że jest to oszustwo, wykorzystujące najbardziej podatnych ludzi. Słynny seryjny morderca wraca do pracy, pokazując oprawcom czym jest cierpienie.

W obsadzie są Synnøve Macody Lund, Steven Brand oraz Michael Beach. W poprzednich części zobaczymy też Shawnee Smith. Film by kręcony w Meksyku, więc zatrudniono też lokalnych aktorów jak Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto i Octavio Hinojosa.

Piła 10 - premiera w październiku 2023 roku.