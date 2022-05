Pinokio - zwiastun aktorskiego filmu Disneya. Tom Hanks jako Geppetto

fot. Disney+

Pinokio to aktorski film Disneya, który opowiada historię drewnianej kukiełki, wyrzeźbionej przez mężczyznę o imieniu Geppetto. Zostaje powołana do życia przez Dobrą Wróżkę po tym, jak rzeźbiarz wypowiedział życzenie widząc spadającą gwiazdę. Film jest oparty na powieści dla dzieci zatytułowanej Pinokio autorstwa Carlo Collodiego.

Reżyserem produkcji jest Robert Zemeckis, który również napisał scenariusz wraz z Simonem Farnabym i Chrisem Weitzem. W rolę Geppetto wcielił się Tom Hanks. Ponadto w filmie występują Joseph Gordon-Levitt w roli Świerszcza, a także Cynthia Erivo jako Dobra Wróżka oraz Keegan-Michael Key jako "Szczery" John, który ma zły wpływ na życie młodego, wrażliwego Pinokia. W obsadzie są również Lorraine Bracco (mewa Sofia) i Luke Evans, który zagra tajemniczą postać znaną jako Woźnica.

Do sieci trafił piękny, klimatyczny zwiastun filmu Pinokio. Możecie go zobaczyć poniżej wraz ze zdjęciami z produkcji.

Pinokio - zwiastun

Pinokio - zdjęcia

Pinokio

Przypomnijmy, że w 1940 roku powstała animacja pt. Pinokio, która opowiadała o tytułowym bohaterze, dążącym do stania się prawdziwym chłopcem. Dla Disneya był to drugi pełnometrażowy film animowany po Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Zdobył również dwa Oscary - jeden za najlepszą muzykę oryginalną i drugi za najlepszą piosenkę pt. When You Wish Upon a Star w wykonaniu Cliffa Edwardsa. Ten motyw muzyczny był wiele lat kojarzony z Disneyem.

Pinokio - premiera 8 września w Disney+.