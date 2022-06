Pinokio - pierwsze zdjęcia promujące animację Guillermo del Toro

fot. Netflix/Vanity Fair

Pinokio to animacja Netflixa, wykonana w technice poklatkowej, za którą odpowiada laureat Oscara, Guillermo del Toro. Magazyn Vanity Fair zamieścił artykuł, który przedstawia pierwsze, oficjalne zdjęcia z produkcji. Możecie je sprawdzić poniżej.

Produkcja to kolejna wersja opowieści o tytułowej postaci, którą stworzył Carlo Collodi. Tytułowy bohater to drewniana lalka, która została wystrugana przez Dżeppetto. Magicznie zostaje powołana do życia. Wielkim marzeniem Pinokio jest zostanie prawdziwym chłopcem. Jak możemy przeczytać w artykule Vanity Fair akcja animacji dzieje się we Włoszech na początku XX wieku podczas narastania faszyzmu. Pinokio w produkcji zostaje zwerbowany do wiejskiego obozu wojskowego, ponieważ jeden z faszystowskich urzędników zauważa, że jako marionetka idealnie będzie nadawał się na żołnierza.

Pinokio - zdjęcia

Pinokio

W obsadzie dubbingu produkcji znajdują się Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, Burn Gorman i John Turturro.

Pinokio - premiera filmu w grudniu.