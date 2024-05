Piraci z Karaibów 6 - Disney chce aktora z Diuny 2 w głównej roli. Nowa plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Jeff Sneider z The DisInsder, którego doniesienia często się potwierdzają, Disney chce, aby główną rolę w planowanym filmie Piraci z Karaibów 6 zagrał Austin Butler. Ostatnio oglądaliśmy go w kinach w widowisku Diuna: Część druga w roli szalonego Feyda. Na małym ekranie grał główną rolę w hicie Władcy przestworzy. Na ten moment żadne dodatkowe informacje na ten temat nie są znane.

Feyd-Rautha Harkonnen w filmie Diuna 2

Piraci z Karaibów 6 - co wiemy?

Jerry Bruckheimer, producent serii, potwierdził, że będzie to reboot. Nie taki kompletny, ale dostaniemy nowych bohaterów i ich historię osadzoną w tym samym świecie z poprzednich części. Swego czasu chciano, aby Jack Sparrow (Johnny Depp) odegrał role drugoplanową, ale na razie nie wiadomo, czy to nadal jest w planach. Były też plotki o Margot Robbie oraz Ayo Edebiri w obsadzie, ale nie zostały one ani potwierdzone, ani zdementowane.

Na ten moment nie wiadomo, jaka jest wizja na now otwarcie serii Piraci z Karaibów. Producenci Disneya wiedza, że mają coś, co może zapewnić zyski na nadchodzące lata, ale po nieudanej ostatniej części, dają sobie czas, by przemyśleć projekt i dopracować jego wizję.