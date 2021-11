Pitbull - film ze znakomitym otwarciem w polskich kinach

fot. materiały prasowe

Pitbull to nowy film w reżyserii Patryka Vegi i kolejna część popularnej serii produkcji o policjantach. Obraz trafił do polskich kin 11 listopada. Jak udało nam się ustalić film w ciągu pierwszego weekendu swojej obecności w kinach w naszym kraju zgromadził 227 709. Jest to największe otwarcie polskiej produkcji w 2021 roku.

Fabuła filmu skupia się na znanej z poprzednich części postaci Gebelsa. Tym razem policjant stanie przed ogromnym dylematem moralnym. Gdy jego syn wpadnie w kłopoty będzie musiał zdecydować czy potraktować swoje dziecko jak innych kryminalistów, których łapał do tej pory czy uratować je łamiąc wszystkie swoje zasady.

Pitbull

W obsadzie produkcji znajdują się Andrzej Grabowski, Damian Białas, Przemysław Bluszcz, Maksymilian Wesołowski, Sebastian Dela, Tomasz Dedek, Dawid Czupryński, Natan Gołębiewski, Dominik Gorbaczyński, Jan Hrynkiewicz, Michał Karmowski, Szymon Kukla, Justyna Karłowska, Michał Kurek, Leonardo Marques, Julia Michalewska, Andrzej Młynarczyk, Aneta Zając, Michał Zbroja i znany polski zawodnik MMA Jan Błachowicz.