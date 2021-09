Pitbull - film ma inny tytuł poza Polską. Anglojęzyczny zwiastun wiąże się z ciekawostką

zrzut ekranu

Pitbull z 2021 roku będzie wyświetlany poza polską pod tytułem Exodus. Patryk Vega opublikował anglojęzyczny zwiastun, który zdradza ciekawostkę: słyszymy wyraźnie, że dialogi nagrali aktorzy grający w filmie. Jak udało nam się ustalić, nie jest to jednak dubbing w tradycyjnej formie, jaką możemy sobie wyobrazić, ale po prostu aktorzy na planie nagrywali swoje dialogi w dwóch językach. Na bazie tego też powstała międzynarodowa wersja Pitbulla.

Exodus - zwiastun

Zobaczcie i oceńcie, jak prezentują się anglojęzyczne dialogi.

Pitbull 2021 - opis fabuły

Dystrybutor Kino Świat opublikował oficjalny opis fabuły filmu.

Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera, komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga - konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.

Pitbull - premiera tylko w kinach odbędzie się 11 listopada 2021 roku