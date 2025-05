Netflix zaadaptuje The Secret of Secrets. Nowa książka autora Kodu Da Vinci

Fot. Materiały prasowe

Netflix wygrał zaciętą licytację i zdobył prawa do adaptacji The Secret of Secrets autorstwa Dana Browna oraz showrunnera Carltona Cuse’a (znanego z seriali Lost, Jack Ryan i Locke and Key), zamawiając od razu cały serial. Jeszcze niezatytułowany dramat osadzony jest w świecie książek z serii o profesorze symboliki z Harvardu, Robercie Langdonie.

Brown i Cuse są współtwórcami, scenarzystami i producentami wykonawczymi, przy czym Cuse pełni funkcję showrunnera. Emma Forman z wytwórni Genre-Arts Cuse’a również jest producentką wykonawczą. Prace nad obsadą serialu są już w toku.

O czym jest The Secret of Secrets?

W powieści profesor symboliki Robert Langdon ściga się z czasem i starożytnymi siłami, aby uratować zaginioną naukowczynię oraz jej przełomowy manuskrypt, którego odkrycia mogą na zawsze zmienić ludzkie rozumienie umysłu. Adaptacja serialowa połączy futurystyczną naukę z mistyczną tradycją, dostarczając pełne napięcia suspensu i międzynarodowej intrygi, które uczyniły historie Langdona światowym fenomenem. The Secret of Secrets zostanie wydana 9 września 2025 roku.

Trzy z nich zostały zekranizowane jako filmy z Tomem Hanksem w roli Langdona, reżyserowane przez Rona Howarda: Kod da Vinci (2006), Anioły i demony (2009) oraz Inferno (2016). Czwarta powieść, Zaginiony symbol, doczekała się serialowej adaptacji w 2021 roku na platformie Peacock, z Ashleyem Zukermanem jako młodszą wersją Langdona. Serial trwał jeden sezon.