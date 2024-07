Jest plakat filmu o Formule 1. Brad Pitt w szalonej jeździe u twórcy Top Gun Maverick

© Formula 1

Reklama

Apple Original Films opublikowało pierwszy plakat niezatytułowanego jeszcze filmu wyścigowego o Formule 1 z Bradem Pittem w roli głównej. Prace nad nim trwają już od miesięcy, więc jednocześnie zapowiedziano, że w najbliższą niedzielę 7 lipca podczas Formula 1 British Grand Prix zadebiutuje pierwszy teaser tej produkcji. Najpewniej od razu potem trafi do sieci.

Brad Pitt i Formuła 1

fot. materiały prasowe

Za kamerą stoi Joseph Kosinski, który stworzył Top Gun: Maverick. Tak jak w tamtym hicie z Tomem Cruise'em stosuje on podobne podejście: Brada Pitta i innych aktorów wsadza do prawdziwych samochodów wyścigowych, by nakręcić je w niekonwencjonalny i nowatorski sposób. Ten fakt powiązany też z zapewnieniem aktorom bezpieczeństwa sprawił, że budżet sięga 300 mln dolarów. Koszty zwiększył także strajk aktorów.

Jest to film Apple Original Films, który doczeka się normalnej kinowej emisji. Dopiero kilka miesięcy później pojawi się na VOD. Podobnie jak to miało miejsce z takimi produkcjami jak Czas krwawego księżyca czy z Napoleonem.

W obsadzie są także Damson Idriss, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia i Samson Kayo. Dokładne szczegóły fabuły nie są znane.