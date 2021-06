Konsola Playdate zadebiutuje w lipcu z 24 grami na pokładzie

Źródło: Playdate

Firma Panic odpowiedzialna za zaprojektowanie konsoli Playdate poinformowała, że debiut ich nietuzinkowego gadżetu zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z bieżącymi planami wydawniczymi przedsprzedaż retrokonsoli wystartuje w lipcu bieżącego roku. Wraz z nią na cyfrowe półki trafi także wielozadaniowa stacja dokująca oraz magnetyczne etui ochronne.

Z okazji zbliżającej się premieryprzedstawiciele Panic opublikowali długie, 15-minutowe nagranie, w którym opowiadają o swoim sprzęcie. Dowiemy się z niego, jak prezentuje się kilka gier na tę platformę oraz co zaoferują nam dodatkowe akcesoria:

Stacja Playdate Stereo Dock ma być wielozadaniowcem w stylu retro. Po zadokowaniu w niej Playdate’a sprawdzi się w roli bezprzewodowej ładowarki, posłuży także jako bezprzewodowy głośnik stereo oraz... stojak na biurko do przechowywania artykułów piśmienniczych. W zestawie znajdziemy nawet długopis z logo konsoli. Z kolei magnetyczne etui Playdate Cover, zadba o to, aby konsola nie uszkodziła się w transporcie.

Oba gadżety można podziwiać w pełnej krasie w poniższej galerii.

Playdate

Za samą konsolę zapłacimy 179 dolarów, a wraz z nią otrzymamy dostęp do 24 tytułów dystrybuowanych w dość nietypowej formie. Raz w tygodniu producent przyzna nam dostęp do dwóch nowych gier, tym samym na ogranie ich wszystkich będziemy potrzebowali co najmniej trzech miesięcy. W przyszłości mają pojawić się kolejne tytuły dystrybuowane w ramach przepustek sezonowych, ponadto w sieci pojawią się narzędzia deweloperskie, za pośrednictwem których nawet laicy będą w stanie zaprojektować autorskie produkcje na Playdate’a.

Producent podał już cenę etui Playdate Cover, za dodatkową ochronę retrokonsoli zapłacimyu 29 dolarów ekstra. Na razie nie wiadomo, ile trzeba będzie wydać na stację dokującą Playdate Stereo Dock, ani kiedy dokładnie zadebiutują wszystkie sprzęty. Panic ma poinformować o początku przedsprzedaży co najmniej na tydzień przed jej startem.