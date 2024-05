Red Dead Redemption 2 i strzelanka z gwiazdorską obsadą w PlayStation Plus Extra i Premium w maju

fot. 505 Games

Poznaliśmy gry, które pojawią się w katalogu usług PlayStation Plus Extra oraz Premium jeszcze w tym miesiącu. Już 21 maja biblioteka zostanie zasilona o kilkanaście produkcji, wśród których znajdzie się między innymi świetnie oceniane Red Dead Redemption 2 czy Crime Boss: Rockay City, a więc kooperacyjna strzelanka, w której obsadzie znaleźli się między innymi Chuck Norris, Danny Trejo, Michael Madsen czy Kim Basinger. Abonenci będą mogli sięgnąc także po konsolową wersję The Settlers: New Allies, katalog klasyków zasilą zaś między innymi G-Police. Z pełną rozpiską oraz promocyjną grafiką możecie zapoznać się poniżej.

PlayStation Plus Extra / Premium - nowe gry w maju (dostępne od 21.05)

Red Dead Redemption 2

Deceive Inc.

The Sims 4 City Living

Crime Boss: Rockay City

The Settlers: New Allies

Stranded: Alien Dawn

Cat Quest

Cat Quest II

The LEGO Movie 2 Videogame

2Xtreme (klasyk - wymaga PS Plus Premium)

G-Police (klasyk - wymaga PS Plus Premium)

Worms Pinball (klasyk - wymaga PS Plus Premium)

fot. SIE