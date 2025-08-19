Reklama
Kolejny zwiastun Pluribusa. Dziwny marketing serialu od twórcy Breaking Bad

Kolejny dziwny teaser projektu sci-fi autorstwa Vince'a Gilligana. Dzieło twórcy Breaking Bad i Better Call Saul dostało dziwną i oniryczną kampanię marketingową.
Kolejny dziwny teaser projektu sci-fi autorstwa Vince'a Gilligana. Dzieło twórcy Breaking Bad i Better Call Saul dostało dziwną i oniryczną kampanię marketingową.
Vince Gilligan - nowy serial Apple TV
Pojawił się kolejny tajemniczy zwiastun nadchodzącego projektu Vince'a Gilligana, zatytułowanego Pluribus. Tym razem widzimy bohaterkę graną przez Rheę Seehorn, która chodzi po parku, a w centrum ekranu wyświetlają się napisy, które "rozmawiają" z postacią na ekranie. Dotychczasowy marketing serialu sugeruje bardzo dziwny klimat, a ten zwiastun się w to wpisuje.

Zwiastun Pluribus. Polka w obsadzie serialu science fiction od twórcy Breaking Bad

Pluribus - nowy zwiastun

Obsada serialu Pluribus

W głównej roli wystąpi Rhea Seehorn, doskonale znana widzom jako Kim Wexler z Better Call Saul. Partnerować jej będą Carlos-Manuel Vesga oraz Karolina Wydra – polska aktorka, którą można było oglądać w takich amerykańskich produkcjach jak Doktor House, Quantico czy Sneaky Pete. W obsadzie znaleźli się również Miriam Shor i Samba Schutte.

Pluribus - co wiadomo o serialu?

Historia Pluribusa koncentruje się na najbardziej pechowej osobie na świecie, która niespodziewanie staje przed zadaniem… uratowania ludzkości przed nadmiarem szczęścia.

Nowa produkcja Vince’a Gilligana określana jest jako serial science fiction, który będzie łamać gatunkowe schematy i bawić się konwencją. Projekt realizowany jest we współpracy z Apple TV+ i ma już zamówienie na dwa sezony.

Źródło: youtube.com

