placeholder
Najbardziej tajemniczy serial 2025 roku ma zwiastun. Fabuła wciąż jest zagadką

Breaking Bad to jeden z najlepszych seriali w historii. Teraz jego twórca powraca po kilku latach z nowym projektem – Pluribusem. Tajemniczy serial doczekał się pełnego zwiastuna, w którym po raz pierwszy odkrywamy, czym właściwie jest ten sekretny projekt.
Pluribus - oficjalny kadr z serialu twórcy Breaking Bad fot. Apple TV
Czym jest Pluribus? Pełny zwiastun serialu platformy Apple TV odsłania karty, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, że po jego obejrzeniu wiemy dokładnie, o co chodzi. Historia „najbardziej nieszczęśliwej osoby na Ziemi” opiera się na motywie ratowania ludzkości przed… szczęściem. Twórca Breaking Bad przygotował coś w swoim stylu – projekt, który ma szansę ponownie zaskoczyć świat.

Pluribus - zwiastun

Zobaczcie i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie!

Pluribus - co wiemy?

Niewiele wiadomo o nowym serialu Apple TV. Platforma opisuje go jako mieszankę gatunków, ale nie zdradza, jakich konkretnie. Po zwiastunie można się domyślać, że jest w tym coś ze science fiction, ale co dokładnie – pozostaje tajemnicą. Tak właśnie buduje się promocję najbardziej enigmatycznego serialu 2025 roku. Każdy, kto oglądał Breaking Bad, wie, że po takim twórcy jak Vince Gilligan można oczekiwać wszystkiego.

Pluribus - oficjalny kadr z serialu twórcy Breaking Bad

Pluribus - oficjalny kadr z serialu twórcy Breaking Bad
fot. Apple TV
W obsadzie znaleźli się: Rhea Seehorn, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor, Samba Schutte oraz Polka - Karolina Wydra (jedna z głównych ról, jest na zdjęciach).

Pluribus - premiera na platformie Apple TV odbędzie się 7 listopada 2025 roku.

Źródło: Apple TV

