Najbardziej tajemniczy serial 2025 roku ma zwiastun. Fabuła wciąż jest zagadką
Breaking Bad to jeden z najlepszych seriali w historii. Teraz jego twórca powraca po kilku latach z nowym projektem – Pluribusem. Tajemniczy serial doczekał się pełnego zwiastuna, w którym po raz pierwszy odkrywamy, czym właściwie jest ten sekretny projekt.
Czym jest Pluribus? Pełny zwiastun serialu platformy Apple TV odsłania karty, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, że po jego obejrzeniu wiemy dokładnie, o co chodzi. Historia „najbardziej nieszczęśliwej osoby na Ziemi” opiera się na motywie ratowania ludzkości przed… szczęściem. Twórca Breaking Bad przygotował coś w swoim stylu – projekt, który ma szansę ponownie zaskoczyć świat.
Pluribus - zwiastun
Pluribus - co wiemy?
Niewiele wiadomo o nowym serialu Apple TV. Platforma opisuje go jako mieszankę gatunków, ale nie zdradza, jakich konkretnie. Po zwiastunie można się domyślać, że jest w tym coś ze science fiction, ale co dokładnie – pozostaje tajemnicą. Tak właśnie buduje się promocję najbardziej enigmatycznego serialu 2025 roku. Każdy, kto oglądał Breaking Bad, wie, że po takim twórcy jak Vince Gilligan można oczekiwać wszystkiego.
W obsadzie znaleźli się: Rhea Seehorn, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor, Samba Schutte oraz Polka - Karolina Wydra (jedna z głównych ról, jest na zdjęciach).
Pluribus - premiera na platformie Apple TV odbędzie się 7 listopada 2025 roku.
Źródło: Apple TV
