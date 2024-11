World of Warcraft: Midnight wprowadzi domy dla graczy. Społeczność tego MMORPG czekała na to... 20 lat

fot. Blizzard Entertainment

Reklama

13 listopada odbyła się prezentacja Warcraft 30th Anniversary Direct. Była to okazja nie tylko do świętowania 30. urodzin marki, ale też do zerknięcia w jej przyszłość. Ujawniono tam między innymi plany dalszego rozwoju World of Warcraft i pokazano pierwszy teaser kolejnego dodatku, Midnight. Ujawniono, że wprowadzi on wirtualne domy dla graczy, a więc coś, na co społeczność czekała praktycznie od samego początku, czyli premiery tego MMORPG w 2004 roku.

Teaser nie zdradza zbyt wiele. W krótkim materiale wideo widzimy, jak bohater wraca do domu i zasiada przed kominkiem. Na ścianach można zauważyć między innymi miecze, tarczę oraz głowę Onyxii, co może sugerować, że gracze będą mieli możliwość dekorowania domostw.

Warto przypomnieć, że pewien przedsmak wirtualnych domów dostaliśmy w 2014 przy okazji Warlords of Draenor Rozszerzenie wprowadziło garnizony pełniące funkcję swoistych centrów dowodzenia i baz wypadowych dla herosów z Azeroth.