Po drugiej stronie różdżki: autobiografia Toma Feltona w sprzedaży

Wydawnictwo Albatros wydało dziś książkę, która powinna zainteresować fanów serii Harry Potter, a przede wszystkim jej filmowej odsłony. Po drugiej stronie różdżki to autobiografia aktora Toma Feltona, który wcielał się w ekranizacjach w postać Draco Malfoya.

W Po drugiej stronie różdżki to nie tylko dzielenie się wspomnieniami z przygód na planie Harry'ego Pottera i odgrywania jednego ze szwarccharakterów serii, ale także opowieść o radzeniu sobie w świecie show-biznesu, do którego wkroczyło się w młodym wieku. Dzieli się swoim prywatnym życiem, ale także opowiada o spotkaniach z innymi sławami.

Po drugiej stronie różdżki zostało wydane w twardej oprawie i liczy 272 stron.

Dzieciństwo Toma Feltona nie mogło należeć do zwyczajnych, w końcu nie każdy może pochwalić się tym, że w jego życie wkroczyła filmowa magia. Tom wcześnie zdobył sławę dzięki występowi w Pożyczalskich, adaptacji klasycznej już powieści dla dzieci autorstwa brytyjskiej pisarki Mary Norton. Ale nawet ten niemały sukces w kinie familijnym nie mógł przygotować go na to, co nadeszło wraz z przyjęciem roli Draco Malfoya, blondwłosego chłopca z filmów o Harrym Potterze, adwersarza głównego bohatera kinowej serii opartej na bestsellerowych powieściach J.K. Rowling. Na dziesięć kolejnych lat grana przez niego postać stała się nieodłącznym elementem jednego z największych fenomenów w historii popkultury.

W Po drugiej stronie różdżki Tom Felton dzieli się doświadczeniami z dorastania w dwóch równoległych światach – czarodziejów i mugoli. Odsłania sekrety życia na dużym ekranie i poza nim – od magicznych chwil na planie filmowym w roli Draco Malfoya po wyzwania związane z dorastaniem w świetle jupiterów.

Tom, z wielką szczerością i charakterystycznym dla siebie humorem, opisuje swoje początki w show-biznesie, opowiada anegdoty i ciekawostki zza kulis kręcenia megapopularnej filmowej serii. Mówi o swoim pierwszym w życiu występie aktorskim, kiedy to pomylono go z innym blondynem, Macaulayem Culkinem, i o przesłuchaniu do roli w Harrym Potterze, kiedy to upierał się, że doskonale zna książki J.K. Rowling, choć nigdy ich nie czytał (bardzo w stylu Draco Malfoya!). Wspomina współpracę z takimi sławami kina, jak Alan Rickman, Michael Gambon, Maggie Smith i Ralph Fiennes (tak, o niezręcznej scenie uścisku Voldemorta również!). Z książki dowiecie się m.in. kto z kim na planie Harry’ego Pottera palił ręcznie skręcane papierosy i jak wyglądała codzienność młodych aktorów. Znajdziecie tu rozdział poświęcony Danielowi Radcliffe’owi, czyli samemu Harry’emu Potterowi. A także wstęp napisany przez Emmę Watson. Tom poznał ją jako nieznośną dziewięciolatkę, której nie szczędził złośliwości, ale z czasem filmowa Hermiona stała się jego najdroższą przyjaciółką.

Felton nie ucieka od tematów trudnych – przeczytacie nie tylko o wzlotach, ale też o upadkach oraz nie zawsze udanych próbach odnalezienia się w dorosłym życiu po tak niezwykłym i wywracającym świat do góry nogami doświadczeniu, jak występ w ekranizacji najsłynniejszego cyklu powieściowego dla młodzieży.

Harry Potter wciąż jest przyciągającą fanów i niezwykle dochodową marką franczyzową (do dziś na całym świecie sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy książki!). Fandom Harry’ego Pottera nie ma sobie równych w historii. Ta książka to okazja, by podarować Potteromaniakom coś zupełnie nowego. To pierwsza autobiografia napisana przez jedną z największych dziecięcych gwiazd filmowej serii o czarodzieju z błyskawicą na czole, skupiona przede wszystkim na tym czasie, który jej autor, wcielający się w postać Draco Malfoya, spędził na planie filmowym. Tom Felton jest niezwykle popularny wśród fanów Harry'ego Pottera – nie tylko wcielał się w jedną z kluczowych ról w filmie, ale też do dziś jest aktywnym i zapalonym fanem serii. Za rolę Draco Malfoya obsypano go nagrodami. Zdobył między innymi Giffoni Experience Award oraz Teen Choice Award, a także kilka nagród MTV dla ulubionego czarnego charakteru. Aktor stworzył uwielbianą przez fanów platformę internetową, na której zamieszcza treści o Harrym Potterze – ciekawostki, zakulisowe plotki i zdjęcia z planu. Jego TikTokowe wyzwanie – DracoTok – było wiralową sensacją i osiągnęło ponad 25 miliardów wyświetleń.

Czy wierzycie w magię, czy nie – wkroczcie w świat Toma Feltona i prowadzeni głosem odtwórcy roli Draco Malfoya udajcie się w fascynującą podróż po jego nieprawdopodobnych doświadczeniach.