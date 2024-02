Pociągnięcie pióra: odnalezione opowiadania Terry'ego Pratchetta niedługo w Polsce

Prószyński i S-ka

Odnalezione już po śmierci Terry'ego Pratchetta jego wczesne opowiadania są niezwykłą gratką dla miłośników autora Świata Dysku. Teksty te zostały zebrane w tomie Pociągnięcie pióra. Zaginione opowieści, który już niedługo trafi na półki polskich księgarń.

Przekonajcie się czy stanowią zapowiedź wielkiego talentu, czy łatwo zaliczyć je do spuścizny Pratchetta? Jedno z nich okazało się tak ważne dla kogoś, że wycięte z gazety przenosił je przez trzydzieści pięć lat w każde miejsce swojego pobytu, dzięki czemu ostatecznie można było zebrać je wszystkie w jednym tomie.

Książka Pociągnięcie pióra. Zaginione opowieści ukaże się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka już 27 lutego.

Pociągnięcie pióra. Zaginione opowieści - opis i okładka książki

Źródło: Prószyński i S-ka

Dawno, dawno temu nastolatek Chris Lawrence zakochał się w jednym z opowiadań pisarza imieniem Terry Pratchett, wyrwał je z lokalnej gazety i powiesił na ścianie. Minęło trzydzieści pięć lat, Lawrence kilkakrotnie się przeprowadzał, ale tekst zawsze miał przy sobie. Pewnego dnia postanowił dowiedzieć się o jego historii czegoś więcej. Nie sądził, że swoimi działaniami doprowadzi do odkrycia dwudziestu (sic!) nieznanych historii z lat 70. i 80., które pisarz wydał pod pseudonimem Patrick Kearns.

Dawny asystent, a obecnie opiekun dziedzictwa Pratchetta, Rob Wilkins, był w szoku. Przyzwyczaił się do myśli, że twórczość jego pracodawcy jest już dziełem zamkniętym. W 2015 roku, po śmierci pisarza, zgodnie z jego ostatnią wolą, Rob zniszczył twardy dysk z kilkunastoma pomysłami na nowe opowieści. Historie przepadły, a on nie sądził, że kiedykolwiek jeszcze przeczyta coś nowego Pratchetta. Do dzisiaj.

Zebrane w tomie Pociągnięcie pióra opowiadania to efekt pierwszych lat pisarskiej aktywności pisarza. Żadne z nich nie jest połączone z uniwersum Świata Dysku, ale nie oznacza to, że tom ten jest mniej fantastyczny od pozostałych dzieł pisarza. Pratchett opowiada w nich historie Oga, prehistorycznego wynalazcy ognia (i nie tylko!), tajemniczych duchów nawiedzających ministerstwo, małego miasteczka z dziwną pogodą i gościem nie z tego świata, a także podróżników w czasie. Każda z tych historii jest inna, ale wszystkie łączy to, za czym wszyscy tęsknimy: niepowtarzalne pióro Terry’ego Pratchetta.