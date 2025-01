Robert De Niro jako dwaj gangsterzy na wojnie. Zwiastun zapowiada wielkie kino

fot. materiały prasowe

Reklama

The Alto Knights ma wszystko, co musi mieć wielkie kino, które podbije serca widzów. Robert De Niro wciela się w podwójną rolę autentycznych gangsterów – Franka Costello i Vito Genovese. Za kamerą stoi Barry Levinson, zdobywca Oscara za Rain Mana, mający na koncie doceniany film gangsterski Bugsy. Autorem scenariusza jest uwielbiany przez widzów Nicholas Pilleggi, nominowany do Oscara za Chłopców z ferajny, który w tym gatunku napisał również Kasyno.

The Alto Knights – zwiastun

Zobaczcie i oceńcie sami:

The Alto Knights – opis fabuły

Historia opowiada o dwóch szefach mafii, Franku Costello (De Niro) i Vito Genovese (De Niro), którzy rywalizują o wpływy w Nowym Jorku. Niegdyś najlepsi przyjaciele, teraz – w wyniku zazdrości i zdrady – stali się największymi wrogami. Ich wojna zmieni oblicze mafii, a także Ameryki na zawsze.

Producentem jest legendarny Irvin Winkler (Rocky, Chłopcy z ferajny). Levinson, Jason Sosnoff, Charles Winkler, David Winkler oraz Mike Drake pełnią funkcję producentów wykonawczych.

fot. materiały prasowe

The Alto Knights – obsada, premiera

W obsadzie są: Debra Messing (Will & Grace), Cosmo Jarvis (Shōgun), Kathrine Narducci (The Irishman), Michael Rispoli (Billions), Michael Adler (Peppermint), Ed Amatrudo (Till), Joe Bacino (Kick-Ass), Anthony J. Gallo (The Irishman), Wallace Langham (Ford v Ferrari), Louis Mustillo (Mike & Molly), Frank Piccirillo, Matt Servitto (Billions) oraz Robert Uricola (Raging Bull).

Za zdjęcia odpowiada Dante Spinotti (nominacja do Oscara za Tajemnice Los Angeles), kostiumy stworzył Jeffrey Kurland (nominacja do Oscara za Strzały na Broadwayu), a muzykę komponuje David Fleming.

Światowa premiera The Alto Knights odbędzie się 19 marca 2025 roku. Tego samego dnia film trafi również do polskich kin.