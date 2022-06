Pogromcy duchów - będzie też film animowany. Co z 4. częścią?

Materiały prasowe

Współtwórcy filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo, Jason Reitman (reżyser) i Gil Kenan (współscenarzysta) w rozmowie z The Hollywood Reporter zapowiedzieli, że już przygotowują się do kręcenia Pogromców duchów 4. Tytuł roboczy brzmi: Firehouse, co oznacza straż pożarną. To w takim budynku w Nowym Jorku bohaterowie mieli swoją bazę.

Pogromcy duchów 4 - co wiemy?

W rozmowie zdradzili, że skoro pod koniec Dziedzictwa widzimy, jak Ecto-1 jedzie Manhattanem w Nowym Jorku i to właśnie tam rozpocznie się akcja czwartej części. Kenan dodaje, że piszą scenariusz tak szybko jak to możliwe. Zdradza, że historię mieli opracowaną zanim skończyli pracę nad Dziedzictwem.

- Tworzymy to z tak wielką dbałością, z jaką podeszliśmy do Dziedzictwa, tworząc godny sequeli - mówi scenarzysta.

Jason Reitman potwierdził, że Ernie Hudson powróci jak jeden z oryginalnych pogromców duchów w ważnej roli. Sugerowała to ostatnia scena trzeciej części.

Pogromcy duchów - film animowany

Jednocześnie duet ogłosił, że razem z Sony Pictures Animation szykują film animowany. Panowie będą producentami. Za sterami staną Jennifer Kluska (Hotel Transylvania: Transformania) i Chris Prynoski. Za scenariusz ma odpowiada Brenda Hsueh (Rodzina w oparach). Szczegółów projektu nie ujawniono, ale Kenan zapowiada, że zabierze on fanów serii do miejsc, których jeszcze nie widzieli.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 roku ogłoszono też serial animowany tworzony dla Netflixa.