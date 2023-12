Pogromcy duchów 4 – nowy plakat. Skuty lodem Nowy Jork opanowany przez zjawy

fot. materiały prasowe

Reklama

W przyszłym roku doczekamy się powrotu Ghostbusters w nowym filmie zatytułowanym Pogromcy duchów. Imperium lodu. Tym razem nowi, jak i starzy bohaterowie, których znamy jeszcze z oryginalnych części serii, będą musieli zmierzyć się z nowym zagrożeniem, które próbuje skuć lodem cały świat. Pogromcy duchów zostają wezwani na ratunek, aby nie doprowadzić do kolejnej epoki lodowcowej.

Sony Pictures przypomniało o swoim przyszłorocznym hicie i podzieliło się nowym plakatem. Na nowej grafice z Pogromcy duchów. Imperium lodu możemy zobaczyć oblodzony Nowy Jork, nad którym panuje nowy antagonista, który uwolnił inne straszne potwory, w tym znajomego z wcześniejszych odsłon Slimera. Ghostbusters tym razem muszą nie tylko założyć swój sprzęt do łapania duchów, ale również przywdziać ciepłe kurtki.

Pogromcy duchów 4 – nowe zdjęcie

fot. Sony Pictures

Pogromcy duchów 4 - opis fabuły

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Reżyserem i producentem wykonawczym nowych Pogromców duchów jest Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. W obsadzie są: Paul Rud, Carrie Coon, Finn Wolfhard i Mckenna Grace.

Pogromcy duchów 4 zadebiutują w polskich kinach 5 kwietnia 2024 roku.