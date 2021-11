Pogromcy duchów. Dziedzictwo - czy to dobry film? Są recenzje krytyków

fot. Sony Pictures

Pogromcy duchów. Dziedzictwo jest kontynuacją kultowych filmów z lat. 80. W nowej odsłonie rodzina odziedzicza dom po dziadku, którym miałby być sławny Egon Spengler. Kiedy w sąsiedztwie zaczynają dziać się podejrzane rzeczy, bohaterowie muszą interweniować, by ocalić świat przed nadprzyrodzonymi zjawiskami.

W serwisie Rotten Tomatoes zebrano pierwsze recenzje filmu. Na ten moment produkcja ma 67% pozytywnych recenzji (54 pozytywne i 27 negatywnych), co przekłada się na średni wynik na poziomie 6.40/10. Nie ma zatem artystycznej klapy, ale nie jest też bardzo udanie.

Krytycy zauważają, że film zbyt mocno polega na nostalgii i nawiązaniach do klasycznych filmów. Nie ma w sposób kreatywny przetworzenia znanych tropów, zamiast tego twórcy naśladują to, co już widzieliśmy. Jeden z recenzentów zauważa, że nowi Pogromcy Duchów próbują zadowolić wszystkich, a ostatecznie nie zadowalają nikogo i pada w tym kontekście skojarzenie z Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Przywołany został też mem z Leonardo DiCaprio, który wskazuje na telewizor i według krytyka, znajduje on zastosowanie w każdej minucie filmu. Nowi Pogromcy Duchów są więc raczej hołdem dla oryginalnych filmów, aniżeli czymś oryginalnym, co mogłoby kupić nowych widzów. W pozytywnych opiniach, uwagę zwraca się na luźny ton, który jest naprawdę zabawny i czerpie garściami z ducha oryginału w pozytywnym sensie. Chwalony jest sposób, w jaki oddaje się szacunek oryginalnej obsadzie i bohaterom. Nie wszystkim liczba smaczków i nawiązań przeszkadza, według kilku recenzentów, są one dobrze zaimplementowane do całości. Widzimy jednak, że nadmierne trzymanie się tego, co było, nie wszystkim przypadło do gustu.

W obsadzie znajdują się: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Celeste O’Connor, Paul Rudd, Carrie Coon i Annie Potts. Przypomnijmy, że do swoich ról powrócą Bill Murray, Dan Akroyd, Ernie Hudson i Sigourney Weaver.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera odbędzie się 19 listopada 2021 roku tylko w kinach.