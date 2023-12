Pogromcy duchów. Imperium lodu - Dan Aykroyd o filmie, efektach specjalnych i klimacie serii

fot. materiały prasowe

W filmie Pogromcy duchów. Imperium lodu powróci obsada pierwszych dwóch części na czele z Danem Aykroydem. To on właśnie w rozmowie z amerykańskim Newsweekiem wyjawił kilka informacji o tym projekcie, zapowiadając, z czym będziemy mieć do czynienia.

Pogromcy duchów 4 - miks efektów specjalnych

Aktor obiecuje wierność klimatowi serii poprzez użycie efektów praktycznych jak w jedynce i dwójce, które będą współdziałać na ekranie z efektami komputerowymi.

- Nigdy do tej pory nie zrobiliśmy tego Manhattanowi. Jest z tym związany pewien historyczny fundament, co samo w sobie jest piękne. W pełni wykorzystujemy dobrodziejstwa CGI, ale jednocześnie, tam gdzie mogliśmy, używamy staromodnych efektów.

Co więcej, Dan Aykroyd dzięki temu filmowi uwierzył, że kontynuowanie Pogromców duchów to dobra decyzja.

- Kiedy łączysz starą mitologię z nowymi tradycjami związanymi z tymi czterema cudownymi kreacjami, a wszystko spaja fajna historia osadzona w Nowym Jorku, to daje wiarę w kontynuowanie konceptu pogromców duchów. Kręcenie tego filmu było wielką frajdą. To w połączeniu ze scenami grozy oraz efektami specjalnymi, da dobrze działający na ekranie efekt.

Przypomnijmy, że z poprzednich części powracają również Bill Murray i Ernie Hudson. Choć nadal w centrum ma być nowe pokolenie, ich role nie mają być tylko krótkim cameo, jak w poprzedniej odsłonie.

Pogromcy duchów 4 - premiera w Polsce na początku kwietnia 2024 roku.