Pokemony - nie tylko serial aktorski. Netflix pracuje też nad stworzeniem filmu

TV Tokyo

W lipcu informowaliśmy, że Netflix ma w planach stworzenie aktorskiego serialu o Pokemonach, a także, że projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Nie znamy szczegółów fabuły. Według Variety scenariusz ma napisać Joe Henderson (Lucyfer), który ma pełnić też rolę producenta wykonawczego.

Według serwisu The Illuminerdi Netflix nie tylko pracuje nad serialem live-action, ale też nad filmem aktorskim. Miałby on być powiązany z serialem, co może też oznaczać, że platforma streamingowa ma plany stworzenia własnego uniwersum. Serwis również zaznacza, że te projekty nie będą kontynuacją historii z produkcji Pokémon: Detektyw Pikachu. Jednak źródła podają, że serial miałby przypominać film, w którym w głównych bohaterów wcielali się Ryan Reynolds, Justice Smith i Kathryn Newton. Nowe projekty mają być rebootem franczyzy.

fot. materiały prasowe