Pokemon Scarlet i Violet - oceny może i nie zachwycają, ale gry sprzedają się świetnie

18 listopada na rynek trafiły gry Pokemon Scarlet oraz Violet, czyli nowe odsłony popularnej serii o kolekcjonowaniu wirtualnych stworzeń i wystawianiu ich do walki. Produkcje zebrały przyzwoite oceny w branżowych mediach, choć obyło się bez specjalnych zachwytów, bo oceniano je gorzej niż kilka poprzednich części. Krytykowany jest przede wszystkim kiepski stan techniczny: oprawa rozczarowuje, a płynność często spada wyraźnie poniżej 30 klatek. Wygląda jednak na to, że niedoskonałości te nie przeszkodziły w osiągnięciu sukcesu, bo najnowsze Pokemony świetnie się sprzedają.

Jak informuje serwis Gamesindustry.biz, Pokemon Scarlet i Violet to największa pudełkowa premiera tego roku, która osiągnęła wynik o 4% lepszy niż poprzedni lider, FIFA 23. Jest to również druga najlepsza premiera jeśli chodzi o samą serię Pokemon. Pierwsze miejsce w dalszym ciągu należy do odsłon Sun i Moon z konsoli Nintendo 3DS, które ukazały się na rynku w wyjątkowo dogodnym terminie, tuż po premierze Pokemon Go.

Ujawniono także, że większą popularnością cieszy się wersja Violet, która trafiła do 52% nabywców. 42% kupujących zdecydowało się na wersję Scarlet, a pozostałych 6% kupiło "double pack", czyli zbiorcze wydanie zawierające obie gry.