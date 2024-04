Pokémony - lista największych i najmniejszych ze stworzeń. Oto rozmiary; Pikachu wśród mikrusów

Marvel Mix/materiały prasowe

Reklama

Pokémony od 1996 roku nieustannie podbijają serca swoich miłośników na całym świecie. Japońska franczyza rozrosła się do tego stopnia, że nie tylko nierozerwalnie połączyła się z tkanką globalnej popkultury, ale i - przynajmniej dla niektórych jej odbiorców - stała się swoistym stylem tudzież sposobem na życie. Jeśli macie inne zdanie, no cóż: spójrzcie tylko na tych przeuroczych "szaleńców", którzy w tych parkach i na innych granicach państw z telefonem w dłoni wciąż starają się złapać przeurocze stworki.

W tej wyjątkowej podróży z Pokémonami często tracimy sprzed oczu to, co wydaje się aż nazbyt oczywiste: ich rozmiar. W sieci znajdziecie mnóstwo list szeregujących fikcyjne istoty całej franczyzy, ale rzadko która z nich odpowiada na fundamentalne pytanie o to, które Pokémony są po prostu największe, a które najmniejsze. Puszczając oko w stronę wiernych fanów japońskiej franczyzy, dziś chcemy podzielić się z Wami rankingiem, który tę kwestię rozstrzyga w sposób ostateczny.

Poniższa lista to jedyny w swoim rodzaju "przegląd pola" jeśli chodzi o rozmiar Pokémonów. Trafiły na nią i mikrusy, i prawdziwi giganci, z których największy osiąga blisko 20 metrów wysokości. Jak sami zauważycie, pokazane tu stworki pochodzą z rozmaitych części franczyzy - salutują Wam więc te najbardziej znane z nich, ale i mniej popularne Pokémony, które pojawiły się jedynie w dodatkach do gier.

Pokémony - największe ze stworzeń [LISTA]. Oto ich rozmiary

50. Tyranitar – 2 m

Pokémony - lista najmniejszych stworzeń

20. Finneon – 0,4 m

Tu chyba będzie również dobra chwila na to, aby przypomnieć Wam listę najmniejszych i największych potworów popkultury:

Największe i najmniejsze potwory z filmów, seriali i gier

40. Klaun Pennywise (To) - 1,91 m