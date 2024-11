Popeye będzie jeść szpinak i zabijać ludzi. Zdjęcia z horroru

fot. materiały prasowe

ITN Studios jest w trakcie kręcenia horroru o postaci Popeye'a, który nie jest związany z TCU o Puchatku, potocznie nazywanym w Polsce puchatkowersum. Jest to samodzielny projekt, niezwiązany z tymi horrorami. Twórcy mogą zrobić taki film z Popeye'em, ponieważ postać znajduje się w domenie publicznej, co daje możliwość jej wykorzystania. Reżyserem jest William Stead, a producentem Rene August. Film ma być krwawym slasherem, utrzymanym w gatunku znanym z takich serii jak Krzyk, Halloween czy Piątek trzynastego.

Popeye - zdjęcia

Tak prezentuje się złoczyńca grany przez Stevena Murphy'ego:

Popeye - horror

Popeye - opis fabuły

Legenda Popeye'a nawiedza grupę wychowawców, którzy planują otworzyć letni obóz dla dzieci.

Przypomnijmy, że Popeye został stworzony przez Elziego Crislera Segara. Zadebiutował w komiksie z 17 stycznia 1929 roku. W latach 30. Max Fleischer stworzył serię kinowych kreskówek o Popeye'u, które były własnością Paramount Pictures. Przez dekady postać wielbiciela szpinaku pojawiała się w kreskówkach, komiksach, programach radiowych, a nawet w kinowym filmie, w którym grał go Robin Williams. Do premiery tego horroru był to jedyny aktorski projekt o Popeye'u.

Data premiery horroru nie jest jeszcze znana.