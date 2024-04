Avengers: Koniec gry - ranking najlepszych momentów na rocznicę premiery. Endgame nadal kochamy 3000

Marvel

Reklama

Dziś mija dokładnie 5 lat od momentu, gdy Avengers: Koniec gry zadebiutował w polskich kinach. Ta rocznica premiery zmusza nas do wielopoziomowej refleksji: nad obecnym kształtem i kondycją Kinowego Uniwersum Marvela, ale i nad całą popkulturą - wszak Endgame z perspektywy czasu można uznać za jej okręt flagowy, epokowe dokonanie, które zapisało się złotymi zgłoskami w historii kina.

Nie będziemy specjalnie odkrywczy, jeśli napiszemy, że po Końcu gry już nic nie było takie samo. Jego premiera to cezura dla MCU i moment kulminacyjny poprzedzającej ją, 11-letniej wówczas historii projektu. Tak, łezka może zakręcić się w oku; mając to na uwadze, postanowiliśmy wrócić do Endgame raz jeszcze, wybierając jego najlepsze momenty - sceny, które po tych 5 latach wciąż kochamy 3000.

Nasz ranking to swoista podróż: przez pole bitwy z Thanosem, rozpisana w ramach symfonii na dwa młoty, powstała z nut wzruszenia, rozpaczy, ledwo tlącej się nadziei, ale i tych spazmatycznych dla naszych umysłów chwil, w których razem z Avengers obserwowaliśmy, jak piękne potrafi być kino komiksowe. Chcielibyśmy w tym miejscu stwierdzić: "Przeżyjmy to jeszcze raz". Sęk w tym, że Koniec gry w jakiś sposób wciąż w nas żyje...

Avengers: Koniec gry - najlepsze sceny i momenty Endgame [RANKING]

32. Joe Russo uczestnikiem terapii, na którą chodzi też Kapitan Ameryka – z perspektywy czasu i uświadomienia sobie, jak mocno Decymacja wpłynęła na pejzaż MCU, wydaje nam się, że na tej terapii w jakiś sposób znaleźliśmy się także my.

To będzie też dobry moment, abyśmy wspólnie raz jeszcze mocniej zagłębili się w Końcu gry:

Avengers: Endgame - te easter eggi, smaczki i inne nawiązania mogliście po prostu przegapić

W scenie otwierającej Hawkeye szkoli w strzelaniu z łuku swoją córkę, Lilę Barton. W jej rolę wcieliła się Ava Russo, córka jednego z reżyserów, Joe. Inna z jego córek, Sophia, zagrała już w filmie „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów”.