Największe rozczarowania w historii seriali: hity, które nie spełniły oczekiwań

Branża seriali telewizyjnych to ciężkich kawałek chleba. Nadrzędny cel każdej produkcji odcinkowej jest oczywisty - trwać jak najdłużej, generując przy tym olbrzymie przychody, poprzez przyciągnięcie jak największej ilości widzów. Na papierze brzmi to dość prosto, jednak umiejętne wdrożenie w życie takiego planu, to już zupełnie inna para kaloszy. Sukces serialu zależy od wielu czynników i nawet obecność większości z nich nie gwarantuje długiego i spokojnego życia serialowej fabuły. Czasem potrzebny jest splot szczęśliwych okoliczności, pewna iskra, która wprawi w ruch hype i wywinduje produkcję na popkulturowy Mount Everest. Takie przypadki to jednak rzadkość. Niestety, częściej mamy sytuację, gdy jakość danego serialu nie dorasta do oczekiwań widowni.

W poniższym zestawieniu zebraliśmy właśnie takie produkcje. Seriale, które na papierze miały wszystko, żeby stać się hitami, a okazały się nieudanymi wydmuszkami. Z jednej strony doskonała wybitna obsada, wielomilionowy budżet i dobra oprawa audiowizualna. Z drugiej, słaba opowieść, zła reżyseria i formalny chaos. Doskonały przykładem są tu rozpoznawalne popkulturowe marki, które wydają się samograjami, zdolnymi przyciągnąć już samym tytułem rzesze widzów. Ostatnie lata pokazują jednak, że to nie wystarcza. Nie ma nic gorszego, niż kultowa franczyza o wyrobionej renomie, która zostaje wykorzystana do zarobienia kilku groszy w telewizji. W takich przypadkach fabuła bywa pretekstowa - nikt się nie martwi o poziom artystyczny, bo przecież popkulturowa renoma zrobi swoje. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią, w której znajdziecie wiele głośnych tytułów. Z pewnością wiele z nich bezlitośnie zawiodło Wasze nadzieje.

Seriale, które zawiodły oczekiwania

Tajna inwazja – Miał być marvelowski Homeland, wyszła pozbawiona tempa i źle napisana odcinkowa nuda.

