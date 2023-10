The Boys nawiązywali do Pokolenia V ponad rok temu. Odkryto kapitalny easter egg

Amazon Prime Video

Reklama

W oczekiwaniu na 5. odcinek serialu Pokolenie V internauci odkryli w osadzonej w tym samym uniwersum produkcji The Boys zaskakujący easter egg, który buduje pomost pomiędzy obiema ekranowymi opowieściami. Co jeszcze ciekawsze, rzeczone nawiązanie nabrało sensu dopiero po kilkunastu miesiącach, co może sugerować, z jak wielką dbałością o detale budowana jest cała franczyza.

W drugim odcinku 3. sezonu The Boys, który na platformie Amazon Prime Video zadebiutował 3 czerwca zeszłego roku, Hughie odwiedza Instytut Red River, w którym obecne są dzieci obdarzone nadnaturalnymi zdolnościami. Bohater koniec końców zaczyna przeszukiwać bazę danych placówki, by natrafić w niej na profil 17-letniej Marie M. - to nie kto inny jak znana z Pokolenia V Marie Moreau. W dodatku na zdjęciu widzimy twarz portretującej ją w spin-offie Jaz Sinclair; rola ta była więc obsadzona już ponad rok temu. Zobaczcie sami:

Amazon Prime Video

W sieci mówi się coraz głośniej, że w najbliższej przyszłości zobaczymy jeszcze więcej powiązań pomiędzy Pokoleniem V a The Boys. Nie jest wykluczone, że za urwanie ostatniej sceny w 4. odcinku pierwszego z tych seriali może odpowiadać postać, którą zobaczyliśmy w głównej produkcji - szerzej pisaliśmy o tym w tym miejscu.

The Boys - najpotężniejsze postacie serialu

30. Sobowtór - niezbyt długo potrafił utrzymać formę osoby, w którą się przeobrażał. Ale dzięki swojej mocy mógł szantażować ludzi. Nawet Homelander wykorzystał jego moc do swoich uciech.