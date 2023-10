Pokolenie V - dlaczego ostatnia scena 4. odcinka została urwana? Zabieg ma kolosalne znaczenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Za nami już 4. odcinek serialu Pokolenie V. To w nim do Uniwersytetu Godolkina przybywa Tek Knight, który prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Golden Boya, zmuszając Marie do wyjawienia prawdy o okolicznościach całego zdarzenia. Ogromną popularnością w sieci cieszy się teraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego ostatnia sekwencja tej odsłony opowieści została zupełnie niespodziewanie urwana.

W finałowych scenach widzimy, jak grupa młodych superbohaterów walczy z Samem, który dowiedział się o śmierci swojego brata. W trakcie pojedynku Emma powiększa się do gigantycznych rozmiarów, by wraz z Marie próbować uspokoić ostatecznie uciekającego z miejsca zdarzenia Sama. Z niejasnych przyczyn sekwencja zostaje jednak przerwana, a widzowie oglądają później Marie leżącą w łóżku wraz z Jordan - odgłosy w tle mogą sugerować, że stało bądź dzieje się coś złego.

Teraz w sprawie nieoczekiwanego cięcia montażowego wypowiedziała się showrunnerka produkcji, Michele Fazekas:

Jedno pytanie brzmi: Jak wygląda superbohaterska wersja urwania się filmu po pijanemu w nocy? Gdy tylko Golden Boy umiera w pierwszym odcinku, pojawia się cała tajemnica - jej odkrywanie przypomina obieranie cebuli, warstwa po warstwie. Im bardziej bohaterowie zbliżają się do prawdy, tym mocniej ktoś chce przed nimi ją ukryć. Ktoś stara się ich powstrzymać. Sądzę, że widzowie będą wiedzieć, iż studenci nie tylko mocno się wstawili i nic nie pamiętają. Ktoś próbuje ich powstrzymać przed poznaniem prawdy.

Wygląda więc na to, że w świecie Pokolenia V funkcjonuje także supek - niewykluczone, że pokazany wcześniej w The Boys, który posiada moc manipulacji czasem bądź powodowania zaników pamięci u innych osób; z takiego założenia wychodzą analizujące wypowiedź Fazekas amerykańskie portale popkulturowe.

Czy powstanie 2. sezon serialu Pokolenie V?

Tak natomiast do kwestii powstania ewentualnej kontynuacji produkcji odniósł się jej producent wykonawczy, Eric Kripke:

Musimy zobaczyć, jak wypadnie pierwszy sezon - czy ludzie go oglądają i czy Amazon jest zadowolony z wyników. Jednak to, że oni już opłacili pokój dla scenarzystów do dalszych prac, może być dobrym znakiem. Trzymam kciuki.

