Polsat Box Go - jesień w serwisie. 10 nowych polskich seriali i dużo sportu

fot. Polsat Box Go

Od września w Polsat Box Go rozpoczyna się intensywny czas serialowych premier. Łącznie będzie to 10 nowych produkcji, będących różnorodne gatunkowo i tematycznie, nie zabraknie w nich wątków sensacyjnych, komediowych, dramatycznych, historii miłosnych, a także obrazów skomplikowanych relacji rodzinnych. Oprócz serialu Rodzina na Maxa, który miał premierę 9 września będą się pojawiać kolejne tytuły takie jak: Wotum nieufności na podstawie powieści Remigiusza Mroza, Lulu, Domek na szczęście, Teściowie, Matka, Sługa Narodu, Bracia, Swaci i Sortownia. Polsat Box Go zaproponuje widzom każdego miesiąca nawet dwie premiery. Nowości będą dostępne w pakiecie Polsat Box Go Premium.

Wśród twórców nowych tytułów znaleźli się między innymi: Maria Sadowska, Borys Lankosz, Kinga Dębska, Krzysztof Jaroszyński, Piotr Trzaskalski i Anna Kazejak, a także rozchwytywani scenarzyści – Igor Brejdygant i Piotr Wereśniak oraz cała plejada znanych polskich aktorów, wśród nich: Anna Dereszowska, Cezary Pazura, Jolanta Fraszyńska, Julia Wieniawa, Katarzyna Dąbrowska, Marek Siudym, Michał Czernecki, Nikodem Rozbicki, Łukasz Simlat, Olaf Lubaszenko, Olga Bołądź, Piotr Stramowski i wielu innych.

Serial Rodzina na Maxa

W serwisie dostępny już jest pierwszy odcinek serialu Rodzina na Maxa wyreżyserowanego przez Marię Sadowską, znaną ze Sztuki Kochania, Dziewczyn z Dubaju czy Dnia Kobiet. To produkcja komediowo-obyczajowa z Nikodemem Rozbickim, Anną Smołowik i Ewą Kasprzyk w rolach głównych, która z przymrużeniem oka opowiada o rodzinie, nieoczekiwanej namiętności… i problemach wynikających z różnicy wieku między partnerami. Producentem serialu jest firma TFP (Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, Czarny młyn, Mecenas Porada, Osaczony), a autorem zdjęć – Marek Traskowski. Nowe odcinki Rodziny na Maxa pojawiają się w Polsat Box Go w każdy piątek.

Rodzina na Maxa

Oprócz 10 nowych tytułów w serwisie pojawią się premierowo także nowe sezony znanych i lubianych przez widzów seriali, m.in. Komisarz Mama 4 (już dostępny), Kuchnia 2. Wszystkie produkcje będą trafiać do pakietu filmowo-serialowego Polsat Box Go Premium dostępnego w promocyjnej cenie 30 zł/30 dni.

Polsat Box Go Sport

Użytkownicy Polsat Box Go mają też dostęp do oczekiwanych przez kibiców, najbardziej emocjonujących wydarzeń i rozgrywek sportowych - w tym do nowego sezonu Ligi Mistrzów UEFA z udziałem Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona, która będzie dostępna w kanałach Polsat Sport Premium oraz do hiszpańskiej LaLiga Santander w Eleven Sports. Oprócz tego wiele innych wydarzeń i dyscyplin: czołowe piłkarskie ligi europejskie - włoska, francuska, belgijska i portugalska w Eleven Sports, wszystkie mecze Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet na kanałach Polsat Sport, turnieje tenisowe i sporty zimowe w stacjach Eurosport, PKO BP Ekstraklasa na kanałach CANAL+ SPORT3 i 4 i wiele innych. To wszystko w jednym pakiecie Polsat Box Go Sport w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni.

fot. Polsat Box Go

Nowe seriale i największe wydarzenia sportowe jesieni, a także ponad 120 kanałów tv w Polsat Box Go będzie można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.