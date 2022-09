Indiana Jones 5 - kogo gra Phoebe Waller Bridge? Ważna sugestia wiąże ją z archeologiem

Amazon

Wciąż niewiele wiadomo oficjalnie o fabule i bohaterach filmu Indiana Jones 5. Frank Marshall jednak jednym postem w mediach społecznościowych rozruszał fanów, którzy już tworzą teorię i spekulują. Chodzi o postać Heleny, w którą wciela się Phoebe Waller-Bridge.

Indiana Jones 5 - kim jest Helena?

Marshall zdradził jedynie bardzo ogólną ciekawostkę o tym, jak Helena jest związana z Indianą Jonesem. Otóż jest ona jego... córką chrzestną! Niestety nie ujawnił szczegółów, ale fani mają teorię, że musi to więc być córka jednego z dawnych sojuszników Jonesa. Pada spekulacja, że może to być córka Marcusa Brody'ego, w którego w pierwszej i trzeciej części serii wcielał się Denholm Elliott. Na ten moment nie zostało to potwierdzone.

Pamiętajmy, że jakiś czas temu John Williams zaprezentował światu na koncercie temat muzyczny ilustrujący postać Heleny. Wówczas wyjawił, że ta postać jest femme fatale. Na ten moment nie wiadomo nic więcej o bohaterce.

Indiana Jones 5 - premiera w 2023 roku. Za kamerą stoi James Mangold.