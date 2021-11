Polsat traci prawa do KSW. Gdzie teraz będzie emisja online?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. KSW

Nowe informacje o prawach do emisji gali KSW są nieoficjalne. Według Mateusza Hencela z portalu Sportowefakty.wp.pl już najbliższa gala KSW nie będzie emitowana w Polsat Box, a w platformie streamingowej Viaplay. To ona podobno przejęła licencję do walk na gali KSW, którą Polsat traci po 17 latach.

Jak donosi sport.pl do ogłoszenia oficjalnej współpracy KSW z Viaplay ma dojść 22 listopada podczas przygotowanej konferencji prasowej, która odbędzie się w Warszawie.

https://twitter.com/MatHencel/status/1462002838981259269

Najbliższe gala KSW odbędzie się 18 grudnia i fani walk MMA będą musieli ją obejrzeć w platformie Viaplay. Na niej też ma dojść do walki Mameda Chalidowa z Roberto Soldiciem. A to ekscytuje fanów tej dyscypliny sportowej.

Polsat Box (wcześniej znany jako Cyfrowy Polsat) miał prawa do dystrybucji gali KSW od 2004 roku. Przez ten czas byli głównym partnerem medialnym KSW.