Viaplay - seriale warte uwagi. Najlepsze propozycje platformy

Fot. Materiały prasowe

Viaplay to platforma streamingowa, która 3 sierpnia 2021 roku zadebiutowała na polskim rynku. Jej oferta wyróżnia się na tle konkurencji między innymi dostępem do wielu wydarzeń sportowych, takich jak Bundesliga. Jednak warto zapoznać się także z serialami, które proponuje serwis. Znajdziemy wśród nich między innymi 4. sezon kultowej serii The Good Doctor. Za pośrednictwem platformy do polskiej dystrybucji po raz pierwszy trafią też takie produkcje jak Walker, czyli reboot Strażnika Teksasu, czy Clarice.

Od września 2021 roku z oferty Viaplay mogą skorzystać także abonenci sieci Play w ramach oferty telewizyjnej PLAY NOW TV BOX już od 25zł/mies. Operator przygotował dla klientów posiadających numer telefonu w Play specjalną ofertę, która pozwoli zaoszczędzić na subskrypcji serwisu i umożliwi oglądanie ulubionych filmów i seriali wszędzie tam, gdzie będziemy mieli na to ochotę.

Klienci Play którzy zdecydować się na zakup pakietu Internet + telewizja w umowie na 24 miesiące, otrzymają 10 zł rabatu na usługę PLAY NOW TV oraz 20 zł na Internet.

Tym samym w cenie 45 złotych miesięcznie (jedynie o 11 zł wyższej niż koszt samego abonamentu Viaplay) klienci otrzymają w cenie abonamentu dostęp do nowej platformy Viaplay, ponad 50 atrakcyjnych kanałów telewizyjnych, nowoczesnego TV BOXa oraz dostęp do internetu stacjonarnego o przepustowości do 150 Mb/s.

W poniższym zestawieniu prezentujemy najciekawsze produkcje w ofercie Viaplay:

fot. youtube.com/SAT Kurier

Viaplay - najlepsze seriale w ofercie

A Milion Little Things

A Milion Little Things udowadnia, że życie jest nieprzewidywalne i kruche. To serial, który opowiada o grupce przyjaciół wspierających się po samobójstwie Jona. To wydarzenie ich zmieniło i zainspirowało, by lepiej wykorzystać czas, który im pozostał.

Clarice

Clarice przedstawia nieopowiedzianą dotąd historię tytułowej agentki FBI, która powraca do pracy po wydarzeniach z Milczenia owiec. Jej odwaga i wewnętrzne światło przyciągają szaleńców i prawdziwe potwory. Skomplikowane dzieciństwo pozwoliło jej ukształtować charakter, dzięki któremu jest w stanie odnaleźć swój własny głos w męskim świecie i uciec od sekretów rodzinnych. Na jak długo?

Walker

Walker to reboot Strażnika Teksasu. Owdowiały ojciec wraca po roku do Austin, próbując odbudować relacje z dziećmi i rozwiązać konflikty na tle rodzinnym. W międzyczasie zaczyna robić się podejrzliwy wobec okoliczności, w których zginęła jego żona. W produkcji nie zabraknie akcji, a w głównej roli wystąpi Jared Padalecki, znany z Supernatural.

The Good Doctor, sezon 4

The Good Doctor to serial medyczny, który opowiada o uzdolnionym lekarzu z autyzmem. Chłopak ma pewne problemy w nawiązywaniu relacji z innymi, jednak jest w stanie ratować ludzkie życie. Sprawdźmy, jak sobie radzi na oddziale chirurgii w prestiżowej placówce. Na ViaPlay pojawi się oczekiwany, 4. sezon produkcji.

Honor

Honor to serial kryminalny, który opowiada o kancelarii prawnej Heder. Reprezentuje ona głównie kobiety, które padły ofiarą przemocy na tle seksualnym. Firma może być jednak w niebezpieczeństwie, ponieważ jej pracownice także ukrywają wiele mrocznych sekretów. Premiera serialu miała miejsce w 2019 roku. Dostępne są 2. sezony produkcji.

Face to Face

Face to Face opowiada o detektywie, który przesłuchuje podejrzanych o morderstwo własnej córki. Stawka i napięcie rosną nieubłaganie, gdy zbliża się do poznania prawdy na temat tajemniczego zabójstwa. Jednak niekoniecznie jest na to gotowy.

The Head

The Head to thriller. Historia opowiada o zespole badawczym, który jest odpowiedzialny za utrzymanie bazy podczas długich nocy polarnych. Jednak nagle w środku zimy stacja przestaje komunikować się z otoczeniem. Pierwszy sezon ma dostępnych sześć odcinków.

Darkness: Those Who Kill

Darkness: Those Who Kill opowiada o detektywie i psychologu, którzy łączą siły, by zrozumieć nie to, kto stoi za serią szokujących zabójstw, ale to, dlaczego do nich doszło. To podróż w najciemniejsze zakamarki ludzkiej psychiki.

Pernille

Pernille to komediodramat, który opowiada o kobiecie stawiającej swoich bliskich na pierwszym miejscu. Bohaterka samotnie wychowuje dwie córki i siostrzeńca oraz zajmuje się ojcem, który przechodzi kryzys. Czy przy tylu wyzwaniach znajdzie trochę czasu dla siebie?

Które seriale dostępne na Viaplay przyciągnęły waszą uwagę? Podzielcie się tym w komentarzu.