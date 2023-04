LG ogłosiło bogate portfolio telewizorów na 2023

fot. LG

Gwarantują emocje podczas oglądania oraz komfortową obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji. Linia LG 2023 rozpoczyna nową erę korzystania z telewizora. Wygodnym centrum domu staje się telewizor, który dzięki stale poszerzanej liście funkcji wzbogaca codzienne życie. Nowe modele LG OLED zapewniają najwyższą jakość dzięki samoświecącym pikselom, wydajnym technologiom przetwarzania obrazu, unowocześnionej platformie webOS z jeszcze większą gamą inteligentnych funkcji, a także dostępem do wciąż rozszerzanej oferty usług lifestylowych.

Historia perfekcyjnej czerni

Dziesięć lat temu firma LG zaprezentowała światu pierwszy w historii telewizor z dużym ekranem OLED. Od tamtej pory jest liderem na rynku telewizorów klasy premium. Opracowała najnowocześniejsze modele, które zdobyły wiele wyróżnień od prestiżowych mediów oraz ekspertów z branży – i wciąż ewoluują, by oferować konsumentom jeszcze więcej. Technologia LG OLED słynie z jakości obrazu, żywych, dokładnie odwzorowanych kolorów z głębokimi czerniami oraz nieskończonego kontrastu.

Zastosowanie samoświecących pikseli, pozwoliło firmie stworzyć unikalne, zachwycające wizualnie formaty telewizorów, w tym pierwszy na rynku model ze zwijanym ekranem LG SIGNATURE OLED R, a także wyginany LG OLED Flex. Do najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie należą: 97-calowy LG SIGNATURE OLED M z technologią Zero Connect, która umożliwia bezprzewodową transmisję obrazu i dźwięku, a także przezroczysty OLED T określający na nowo możliwości integracji przestrzennej oraz skalę wrażeń użytkowników1.

Nowe OLEDy na 2023

Linia OLED 2023 firmy LG obejmuje zaktualizowane telewizory z serii Z3, G3 i C3 z ekranem OLED evo. Precyzja i wydajność technologii LG OLED evo oraz nowy procesor α9 Gen6 AI sprawiają, że modele te gwarantują wyższy poziom jasności, a przy tym precyzję w reprodukcji barw oraz wyrazisty i szczegółowy obraz.

Aby zapewnić bardzo dobrą jakość video i audio, procesor serii α9 Gen6 AI wykorzystuje wspomaganą sztuczną inteligencją zaawansowaną technologię głębokiego uczenia. Funkcja AI Picture Pro oferuje teraz ulepszone skalowanie obrazu. Zawiera także opcję OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Pomaga ona ujawnić ukryte szczegóły i nadaje głębię każdej klatce filmu lub serialu. „Dzieli” bowiem obraz na 20 tysięcy bloków, analizując każdy z nich w czasie rzeczywistym, by odnaleźć najciemniejsze i najjaśniejsze obszary. Efektem jest precyzyjna optymalizacja HDR, która zapewnia widzom bardziej wciągające wrażenia. Dodatkowo AI Picture Pro wykorzystuje HDR Expression Enhancer – technologię przetwarzania obrazu. Wykrywa ona i udoskonala w każdej scenie ważne obiekty (np. twarze), nadając im bardziej realistyczny wygląd o zwiększonej ostrości i trójwymiarowości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mapowania tonów opartego na głębokim uczeniu się. Ponadto procesor α9 Gen6 AI zasila system LG AI Sound Pro, zapewniając wirtualny dźwięk przestrzenny 9.1.2 z wbudowanych głośników telewizora.

Kolejną korzystną innowacją w tegorocznej serii OLED evo G3 jest opracowana przez LG technologia Brightness Booster Max. Wykorzystuje ona zupełnie nową architekturę sterowania światłem i algorytmy zwiększające nawet o 70 procent2 jasność. Jest ona mapowana i regulowana dla każdego piksela oddzielnie, co w efekcie daje ostrzejszy, bardziej realistyczny obraz. Zastosowanie technologii Super Anti Reflective3 skutecznie ogranicza zakłócenia wizualne, na przykład refleksy. A zatem nawet w mocno oświetlonym otoczeniu użytkownicy mogą skupić całą uwagę na tym, co chcą obejrzeć.

Modele 2023 LG OLED evo serii G3 zostały wykonane w formie maksymalnie wtapiającej się w wystrój konstrukcji One Wall4. Po zamontowaniu na ścianie nie pozostawiają widocznej szczeliny, dodając pomieszczeniu stylu i elegancji. Najnowsze telewizory LG OLED można też łatwo przenosić lub umieszczać na ścianie dzięki zastosowaniu materiału kompozytowego z włókien5. Zmniejsza on masę całkowitą każdego urządzenia. Aby umożliwić elastyczny montaż, modele telewizory LG OLED evo serii C3 wyposażone są w obrotową podstawę6 pozwalającą użytkownikom obrócić ekran tak, aby precyzyjnie dopasować kąt oglądania.

Nowością w tym roku jest program OLED Care, który pomaga użytkownikom utrzymać jak najlepszą wydajność telewizorów OLED. Rozwiązanie to obejmuje funkcję Memory Optimizer poprawiającą wydajność urządzenia i automatycznie diagnozującą obraz i dźwięk. Daje również użytkownikom – w dowolnym momencie za pomocą przycisku na pilocie – dostęp do funkcji, które pomagają dbać o ekran OLED telewizora: czyszczenia pikseli, przesuwania ekranu, regulacji jasności logo oraz zaleceń dotyczących pielęgnacji.

Ulepszony webOS

Telewizory LG wyróżniają się w 2023 roku na tle konkurencji ulepszoną, bardziej spersonalizowaną obsługą. Dzięki najnowszej wersji systemu operacyjnego webOS tegoroczne modele prezentują zupełnie nowy Panel domowy, czyli przeprojektowany interfejs użytkownika. Oferuje on wiele opcji personalizacji i jeszcze większą wygodę korzystania. Nowe karty szybkiego dostępu – pogrupowane w wygodne kategorie, takie jak biuro domowe, gry, muzyka i sport – zapewniają szybki i prosty dostęp do najczęściej używanych treści i usług.

Karta Domowe biuro w telewizorze LG zawiera kilka aplikacji i usług zwiększających produktywność, idealnych dla osób pracujących w domu. Telewizor LG można, przykładowo, przekształcić w najnowocześniejszą stację roboczą, konfigurując oparte na chmurze rozwiązania do wirtualizacji. Należy do nich system Windows 365 , który oferuje komputery w chmurze firmy Microsoft – kompletne i bezpieczne, dostępne na dowolnym urządzeniu środowisko Windows. Karta Domowe biuro zawiera również przydatne aplikacje umożliwiające dostęp do kalendarza i jego edycję oraz aplikacje do połączeń głosowych i wideo. To duże ułatwienie komunikacji ze współpracownikami oraz klientami. Użytkownicy mogą podłączyć klawiaturę i mysz Bluetooth, aby w pełni korzystać z opcji zdalnego biura na telewizorze LG.

Karta Muzyka na nowym ekranie Panelu Domowego zapewnia szybki dostęp do wielu popularnych serwisów muzycznych, a karta Sport oferuje aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym. Kibice mogą w ten sposób być zawsze na bieżąco ze swoimi ulubionymi ligami sportowymi, zawodnikami i drużynami. Aby mogli odbierać spersonalizowane treści na telewizorach LG, odpowiednio ustawione powiadomienia dostarczają im dane w czasie rzeczywistym: przypominają o zbliżającym się rozpoczęciu ważnego meczu, przesyłają informacje o zdobytych golach czy punktach, informują o ostatecznym wyniku rozgrywki tuż po jej zakończeniu. Po zapisaniu swoich indywidualnych preferencji miłośnicy sportu mogą korzystać z powiadomień na dowolnym telewizorze LG, logując się do swojego profilu użytkownika.

Intuicyjny system webOS firmy LG sprawia, że każdy użytkownik telewizora może korzystać ze spersonalizowanych rekomendacji, które są określane na podstawie jego historii i nawyków oglądania. Pomaga w tym funkcja Opiekun AI (AI Concierge), oferując przy tym wybór słów kluczowych do przeglądania popularnych treści. Dla jeszcze większego komfortu widzów podpowiada również przydatne ustawienia, opcje i tryby (w tym Monitoring rodzinny (Family Care), tryb Ochrony oczu, tryb Multi View, ustawianie zegara, podłączanie głośnika Bluetooth i wyciszenie dźwięku).

Funkcja jest również kompatybilna z nowym standardem inteligentnego domu Matter. To sposób na obsługę i monitorowanie – jedynie za pomocą telewizora LG – szerokiej gamy urządzeń smart home od coraz większej liczby producentów.

Najwyższa jakość dźwięku

Telewizory LG OLED, zaprojektowane z myślą o kinie domowym najwyższej klasy, obsługują poprawiające obraz i dźwięk funkcje Dolby Vision i Dolby Atmos. Naturalnie tegoroczne modele LG umożliwiają wygodne połączenie z najnowszymi soundbarami LG, które zapewniają wielokanałowy dźwięk przestrzenny o podwyższonej jakości IMAX generowany przez DTS:X. Telewizor i soundbar LG oferują również wspólnie funkcję WOW Orchestra7, która wykorzystuje kanały audio obu produktów. W efekcie uzyskujemy mocniejsze, bardziej wciągające brzmienie, a także wygodną funkcję WOWCAST8, służącą do bezprzewodowego połączenia obu urządzeń.

Ponadto najnowsze telewizory OLED 2023 firmy LG obsługują kilka funkcji oferowanych przez HDMI 2.1a, czyli najnowszą aktualizację specyfikacji High Definition Multimedia Interface. Są to również pierwsze modele, które otrzymały certyfikat organizacji HDMI dla ogłoszonej niedawno funkcji Quick Media Switching VRR (QMS-VRR). Rozwiązanie to eliminuje chwilowe wygaszenie ekranu podczas przełączania treści odtwarzanych z różnych urządzeń źródłowych podłączonych do telewizora za pomocą HDMI.9

Najlepsze do grania

Telewizory LG OLED z samoświecącymi pikselami są też doskonałymi monitorami do gier. Zachwycają czasem reakcji wynoszącym zaledwie 0,1 milisekundy, niskim opóźnieniem sygnału wejściowego oraz nawet czterema portami HDMI 2.1 o przepustowości 48 Gbps. Telewizory LG OLED są również wyposażone w funkcję Optymalizatora gier. Pozwala ona graczom szybko wybierać opcje wyświetlania dla poszczególnych gatunków ulubionej rozrywki. Nowe, konfigurowalne ustawienie „Użytkownik” daje możliwość przełączania się między nimi, a także oferuje wiele innych funkcji specyficznych dla gier. Z menu Optymalizatora gier (Game Optimizer) można także łatwo przejść do ustawień G-SYNC® Compatible i FreeSync™ Premium oraz HDMI-VRR z HGiG. Dodatkowo telewizory LG OLED są wyposażone w Pulpit gry, czyli nakładkę oferującą szereg przydatnych elementów obsługi oraz informacji na temat ustawień wyświetlacza i wydajności. Również tutaj możliwy jest szybki dostęp podczas gry.

Nowe modele telewizorów QNED

Oprócz wielokrotnie nagradzanych telewizorów OLED firma LG dodała do swojej zróżnicowanej linii 2023 nowe telewizory QNED. Te urządzenia LCD klasy premium wykorzystują technologie Quantum Dot oraz NanoCell Color. Unikalne połączenie obu technologii pozwala uzyskać bogate, dokładne i niezwykle realistyczne kolory, które tworzą niezapomniane i bardzo wciągające wrażenia wizualne. Najnowsze modele QNED MiniLED wyposażone są w technologię QNED Million Grey Scale BlockDimming10, dzięki czemu zapewniają kontrast i poziomy czerni zbliżone do tych, które oferuje technologia OLED. Telewizory LG 2023 MiniLED poprawiają kontrast 64‑krotnie w porównaniu do swoich poprzedników, osiągając milion dynamicznych gradacji. Natomiast konstrukcja telewizorów LG QNED 2023 jest smuklejsza od poprzednich modeli i lepiej współgra z nowymi modelami soundbarów LG.

TV LG w trosce o środowisko...

Telewizory LG OLED pomagają ograniczyć zużycie zasobów naturalnych. Produkcja tych urządzeń wymaga bowiem zastosowania mniejszej ilości materiałów niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnego sprzętu z technologią LED. Samoświecące piksele pozwalają na przykład zrezygnować z modułu podświetlenia. W liniach LG OLED i QNED 2023 zastosowano również wiele elementów wykonanych z tworzyw sztucznych pozyskanych dzięki recyklingowi. Ponadto gotowe produkty są dostarczane w ekologicznych opakowaniach z jednokolorowym nadrukiem i wykonanych z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Natomiast pilot do telewizora trafia do klientów w opakowaniu z biomateriału, który rozkłada się po umieszczeniu w ziemi.

Ekrany zastosowane w telewizorach LG 2023 OLED mniej męczą oczy dzięki niskiej emisji niebieskiego światła. Otrzymały certyfikat Eyesafe® wydany przez TÜV Rheinland. Tryb Eye Comfort w telewizorach LG 2023 dostosowuje intensywność niebieskiego światła emitowanego przez każdy piksel, aby zminimalizować zniekształcenia kolorów i stworzyć cieplejszą temperaturę barwową, co daje lepsze, bardziej naturalne kolory. Nowe ekrany OLED firmy LG uzyskały również certyfikaty Flicker-Free Display i Discomfort Glare Free firmy UL Solutions.

...i z pomocą osobom z niepełnosprawnościami

Dążąc do tego, aby technologia służyła idei społecznego włączenia – czyli inkluzywności – firma LG wdrożyła różne funkcje, które ułatwiają korzystanie z jej najnowszych telewizorów osobom z niepełnosprawnościami. Długie naciśnięcie przycisku wyciszenia na pilocie LG Magic wyświetla menu dostępności. Tam użytkownicy mogą znaleźć program Learn TV Remote do nauki poszczególnych funkcji pilota. Rozwiązanie Sign Language Zoom pozwala dostosować rozmiar obszaru, w którym widoczny jest na ekranie tłumacz języka migowego, poprawiając dostępność dla osób niedosłyszących. Telewizory LG mogą również odtwarzać dźwięk jednocześnie przez wbudowane głośniki i urządzenie Bluetooth, np. aparat słuchowy. Osoby niedosłyszące mogą podłączyć swój aparat słuchowy do telewizora przez Bluetooth lub za pomocą jednego z portów HDMI telewizora i regulować głośność bezpośrednio za pomocą odpowiednich opcji w aparacie słuchowym.

1 Szczegółowe informacje dotyczące planów wprowadzenia telewizorów LG OLED M3 i LG OLED T na poszczególne rynki zostaną ogłoszone po ich sfinalizowaniu.

2 Dotyczy 55-/65-/77-calowych modeli G3 i jest pomiarem bieli na całym ekranie.

3 Dotyczy 77-/88-calowych modeli Z3 i 55-/65-/77-calowych modeli G3.

4 Dotyczy tylko modeli z serii G.

5 Dotyczy 55-/65-/77-calowych modeli G3, 42-/55-/65-/77-calowych modeli C3 i 77-calowego modelu A3.

6 Podstawa obrotowa do telewizorów z serii G jest opcjonalna. Dostępność podstawy obrotowej do telewizorów serii C może się różnić w zależności od regionu.

7/8 Funkcja zostanie dodana poprzez aktualizację oprogramowania.

9 Tylko w przypadku korzystania z urządzeń źródłowych z certyfikatem HDMI 2.1 QMS VRR.

10 Dotyczy modelu QNED85.