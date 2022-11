Soundbary LG – dźwiękiem dodaj obrazom głębi

fot. LG

Nowe sprzęty do kina domowego od LG oferują wiele interesujących technologii, w tym m.in. dodatkowy górny kanał centralny, dźwięk Dolby Atmos i DTS:X oraz opcjonalne, wyposażone w sześć przetworników głośniki surround. Wszystko skomponowane przy użyciu technologii audio brytyjskiej firmy Meridian dzięki czemu brzmi naprawdę znakomicie i uprzyjemnia każdy seans filmowy czy sesję z nową grą na konsoli.

Południowokoreański gigant technologiczny dominuje w świecie telewizorów OLED, do których na pewno warto jest dokupić jeden z ich topowych soundbarów. Zachęcające jest to, że obok niektórych bardziej ekscytujących innowacji dźwiękowych, jak współpraca ze specjalistami od dźwięku z firmy Meridian, w tym roku firma zrobiła kolejny krok naprzód w zakresie funkcjonalności swoich soundbarów.

Soundbar LG S90QY

Ten model jest jednym z pierwszych na świecie urządzeń tego typu wyposażonym w dodatkowy kanał centralny skierowany w górę. Oprócz tradycyjnego, skierowanego do przodu przetwornika środkowego, S90QY ma także drugi głośnik centralny zamontowany na środku górnej części obudowy. W przeciwieństwie do lewego i prawego głośnika kierunkowego, ten dodatkowy głośnik centralny nie będzie dostarczał efektów Dolby Atmos. Zamiast tego pomaga on zwiększyć wyrazistość dialogów i poszerzyć scenę dźwiękową. Naprawdę warto usłyszeć, jak to brzmi, bo nagle niemal magicznym sposobem słyszalne stają się nawet dialogi w polskich filmach.

Soundbar jest również wyposażony w opracowaną przez LG funkcję AI Room Calibration, która wykorzystuje „technologię rozpoznawania przestrzenni” do pomiaru pomieszczenia i dopasowania ustawień audio soundbara do jego unikalnej charakterystyki. Dzięki temu dźwięk będzie otaczał widza bez względu na położenie telewizora i soundbara w pokoju.

fot. LG

LG wprowadziło ulepszenia w konstrukcji głośników, zwiększając wymiary przetworników w soundbarze, a także w bezprzewodowym subwooferze, w którym średnica membrany wzrosła z 7 do 8 cali. Obudowa subwoofera została również zmodernizowana w celu zwiększenia objętości, co pozwoliło na uzyskanie lepszego ciśnienia akustycznego i głębszych basów. Zmiany te pozwoliły uzyskać dodatkowe 5 dB SPL (poziomu ciśnienia akustycznego) zarówno w przypadku subwoofera, jak i soundbara. To sprawia, że całość brzmi jeszcze lepiej, a nawet znaczące podkręcenie głośności nie sprawia, że dźwięki wydają się wysilone. Wrażenia podczas oglądania filmów są niesamowite, a najniższe tony możemy dosłownie poczuć na własnej skórze.

Bezprzewodowy subwoofer wchodzący w skład zestawu soundbara S90QY firmy LG skorzystał też na ulepszonej łączności Wi-Fi, dzięki nowemu wzmacniaczowi FEM, który zwiększa moc sygnału pomiędzy urządzeniami. Oznacza to, że zarówno bezprzewodowy subwoofer, jak i głośniki surround mają większą stabilność sygnału, a poprawiona czułość sygnału i zwiększona odległość transmisji z 19 do 31 metrów sprawia, że głośniki są o wiele bardziej elastyczne pod względem rozstawienia w pokoju.

fot. LG

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom LG S90QY oferuje wysoką jakość dźwięku, która dokłada kolejny wymiar doznań do oglądania treści na niezrównanych pod względem jakości obrazu telewizorach OLED. Oglądanie Pierścieni Władzy i Rodu Smoka stało się nie tylko doznaniem wizualnym, ale także słuchowym. Również granie nabiera nowego wymiaru, a soundbar we współpracy z odpowiednio wyposażonym telewizorem obsługuje technologie VRR oraz ALLM, które – odpowiednio –kolejno redukują błędy grafiki związane z niedostosowaniem częstotliwości odświeżania ekranu oraz minimalizują opóźnienia w przekazywaniu poleceń z kontrolera do gier. Już nie możemy się doczekać ogrywania nowego God of War Ragnarok!

Soundbar ma też certyfikat hi-res audio, oferując bezstratne odtwarzanie przy 24 bit/96 kHz, a także złącze HDMI eARC oraz kompatybilność z Dolby Atmos oraz DTS:X i IMAX Enhanced, czyli zaawansowanymi formatami dźwięku przestrzennego, które można znaleźć w filmach na platformach streamingowych, jak Netflix, HBO Max i Disney+ czy nośnikach Blu-ray.

Oprócz dodania przetworników do głównego soundbara, LG zmieściło też dwa dodatkowe głośniki w swoich nowych jednostkach surround SPQ8-S 4.0.2. Dzięki temu tylne głośniki lepiej i bardziej równomiernie rozprowadzają dźwięk w zakresie 135 stopni, co daje większą elastyczność, jeśli chodzi o ich rozmieszczenie, zwłaszcza w mniej symetrycznych pomieszczeniach.

Jednak zestaw LG S90QY to system 5.1.3, więc nie zawiera tylnych głośników surround, choć można je kupić osobno, żeby jeszcze bardziej zwiększyć doznania i osiągnąć imponującą scenę dźwiękową 9.1.5, czyli składającą się z 9 kanałów surround, 1 kanału niskotonowego oraz 5 kanałów dźwięku obiektowego.

fot. LG

LG S90QR specyfikacja:

Kanały: 5.1.3

Górny kanał centralny: Tak

Moc: 570 W

Głośniki tylne: brak w zestawie, głośniki surround 4.0.2 dostępne osobno

Bezprzewodowy subwoofer z 8-calowym przetwornikiem (w zestawie)

Dolby Atmos: Tak

DTS:X Tak

IMAX Enhanced: Tak

eARC/ARC: eARC

Wejście optyczne: Tak

Pass-through 4K z Dolby Vision: Tak

Hi-Res Audio: Tak (24bit/96Hz)

Meridian Audio: Tak

Streaming: Airplay 2, Spotify Connect

Bluetooth: Tak

Soundbar LG S65Q

Jeden z najbardziej przystępnych cenowo modeli w ofercie LG. Soundbar S65Q w stosunkowo niewielkiej obudowie mieści konfigurację lewy, środkowy i prawy kanał, które wykorzystuje do wirtualizacji wciągającego dźwięku 3D za pomocą technologii DTS:Virtual X oraz Meridian Horizon. Znajdujący się w zestawie bezprzewodowy subwoofer zapewnia mnóstwo niskich tonów, a całość dźwięku, pomimo niewygórowanej ceny, i tak jest o wiele lepsza niż w znakomitej większości telewizorów.

fot. LG

Bluetooth umożliwia strumieniowanie muzyki, a wejście HDMI z 4K passthrough do wyjścia HDMI ARC/e-ARC, które może być wykorzystane do podłączenia do telewizora. Można też użyć połączenia optycznego.

LG S65Q idealnie nadaje się do mniejszych salonów lub innych pomieszczeń, w których nie oczekujemy pełnej kinowej sceny dźwiękowej, ale chcielibyśmy jednak znacząco poprawić jakość dźwięku i zwiększyć doznania płynące z oglądania filmów i seriali.

Soundbar LG SN4

Podstawowy model soundbara w zestawie z subwooferem. Model SN4 ma kompaktowe rozmiary, więc zmieści się pod każdym telewizorem. Oferuje dźwięk 2.1, czyli kanał lewy i prawy oraz niskotonowy, co pod względem liczb może nie imponuje, ale w akcji SN4 spisuje się bardzo przyzwoicie. Jego duża popularność wśród kupujących świadczy o świetnym stosunku przystępnej ceny do wysokiej jakości dźwięku oraz starannego wykonania.

fot. LG

Dźwięk jest czysty, mocy jest wystarczająco, a bezprzewodowy subwoofer to wygodne rozwiązanie. Są też podstawowe połączenia, czyli HDMI oraz wejście optyczne, a także Bluetooth, więc zestaw może być też używany do puszczania muzyki ze smartfona.