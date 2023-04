Samsung i LG promują w Hollywood ekrany Cinema LED

fot. Samsung

Jednym z elementów od zawsze kojarzących się z kinem jest kabina kinooperatora z projektorem wyświetlającym film na ekranie. Raporty wskazują, że Samsung i LG prowadzą kampanię na rzecz zastąpienia projektorów w kinach ekranami, a w zasadzie ścianami ekranów LED. Zmiana ta mogłaby poprawić wrażenia z oglądania filmów, ale wiąże się z wyższymi kosztami.

Hollywood Reporter dowiedział się od osób z branży, że Samsung, LG oraz inne firmy technologiczne naciskają na sieci kin, aby wprowdziły ekrany LED. Ta fundamentalna transformacja może zaoferować jaśniejsze ekrany i inny proces dostarczania treści, ale ekrany będą drogie i wymagające dużo energii.

Szczegóły są skąpe, ale kierownictwo Hollywood widziało ostatnio demonstrację technologii takiej jak ekran Onyx Cinema LED, który Samsung zaprezentował już kilka lat temu. Obecnie technologia firmy trafiła do stosunkowo niewielu kin na świecie, ale ona i podobne ekrany od konkurencyjnych producentów, takich jak LG, mogą się rozprzestrzenić, jeśli Hollywood okaże się otwarte na nowe technologie.

Proponowane ekrany zastąpiłyby projektory technologią zasadniczo podobną do telewizorów OLED, które konsumenci mogą mieć w swoich salonach, tylko o wiele większą. Będą one znacznie jaśniejsze niż tradycyjne projektory i będą oferować perfekcyjną czerń oraz obsługę HDR, czego obecne projektory nie są w stanie osiągnąć, choć specjalistyczna firma Barco zaczyna wprowadzać na rynek laserowe projektory kinowe z HDR.

fot. Samsung

W zależności od tego, jak trudne ekrany LED będą w utrzymaniu i kalibracji, mogłyby również rozwiązać problemy wynikające ze złego działania projektorów w wielu kinach. Wady żarówek projektora, obniżenie jasności w celu opóźnienia wymiany żarówek i inne problemy często pogarszają jakość obrazu w wielu kinach. Problemem bywają też same ekrany kinowe, często stare i brudne. Usunięcie ich z równania może rozwiązać te problemy o ile inne nie zajmą ich miejsca.

Największą przeszkodą dla ekranów LED jest ich wysoki koszt w porównaniu z projektorami. Co więcej, kina nie mogą umieścić głośników za ekranami LED, tak jak w przypadku ekranów projekcyjnych, co zmusiłoby do zmiany konfiguracji systemów audio. Ekrany są również trudniejsze w montażu i wymagają sztywnego rusztowania, które może drgać przy głośnym dźwięku w kinie.

Dodatkowym problemem jest zużycie energii i ciepło. Pomijając koszt instalacji ekranów LED, ich obsługa byłaby droższa niż projektorów i wymagałaby dodatkowego chłodzenia.

Organizacja Digital Cinema Initiative spędziła lata na opracowywaniu specyfikacji technicznych dla kin direct-view, obejmujących ekrany LED. Grupa wydała najnowszą wersję specyfikacji dla cyfrowych sal kinowych w zeszłym roku, ale nadal pracuje nad ujednoliconym cyfrowym systemem dostarczania materiałów, który ułatwiłby dystrybucję filmów do kin z ekranami direct-view.