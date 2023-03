Niesamowity monitor gamingowy od LG powala ceną

fot. LG

Na nasz rynek trafił wreszcie 45-calowy monitor gamingowy LG UltraGear, wyposażony w zakrzywiony ekran OLED o częstotliwości odświeżania 240 herców. Dostępny jest w sklepie internetowym LG, a o jego zaletach mogą już niebawem będą mogli przekonać się goście LG Brand Stores – w Warszawie i we Wrocławiu. Przy zakupie do końca kwietnia na nabywców czekają prezenty w ramach specjalnej promocji.

Wyróżniony nagrodą CES 2023 Innovation Award model 45GR95QE to pierwszy w historii LG 45-calowy zakrzywiony monitor OLED do gier z ekranem o proporcjach 21:9, rozdzielczości WQHD (3440 x 1440) oraz krzywiźnie 800R. Model 45GR95QE odznacza się doskonałą jakością obrazu z samoświecącymi pikselami, wiernie odwzorowanymi, żywymi kolorami i nieskończonym kontrastem. Kąt patrzenia pozostaje niezmieniony niezależnie od tego, czy jesteśmy bliżej środka, czy też zewnętrznej krawędzi ekranu. Model ten idealnie sprawdzi się zarówno w grach przygodowych, wyścigowych, jak i w sieciowych strzelankach.

Monitor zapewnia rekordowo krótki czas reakcji – poniżej 0,03 milisekundy w skali Gray-to-Gray (GTG). Odświeżanie z częstotliwością 240 Hz sprawia, że obraz jest płynny. Dzięki temu użytkownik może szybko reagować na działania przeciwników i łatwiej namierzać cele. Tak wysoki poziom odświeżania ekranu możliwy jest dzięki portom HDMI 2.1 i DisplayPort.

Już tradycyjnie dla flagowych monitorów LG UltraGear ekran wspierają technologie NVIDIA® G-SYNC® oraz AMD FreeSync™ Premium. Dzięki temu obraz jest pozbawiony efektu zrywania i zacinania. Wyświetlacz wyposażony został także w narzędzie do kalibracji kolorów – LG Calibration Studio. Wszystko po to, by można było jeszcze bardziej poczuć się jak w samym centrum akcji.

LG UltraGear 45GR95QE

Matowy ekran OLED Anti-glare & Low Reflection otrzymał certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego od wiodących światowych organizacji badawczych TÜV Rheinland i UL Solutions. Jest zatem bardziej przyjazny dla wzroku niż konwencjonalny panel LED. Użytkownicy odczuwają zaś mniejszy dyskomfort nawet podczas długiej gry.

LG UltraGear 45GR95QE dostępny jest w sklepie internetowym LG oraz w wybranych sklepach partnerskich w cenie 7499 zł. W najbliższych dniach będzie można też na własne oczy przekonać się, jak wysoką jakość immersji gwarantuje 45-calowy zakrzywiony ekran OLED w placówkach LG Brand Store – w Warszawie (Dom Mody Klif) i Wrocławiu (Centrum Handlowe Magnolia). Przy zakupie do końca kwietnia kupujący otrzymają w prezencie gamingową podkładkę pod mysz LG UltraGear™ UGP90HB-B: lg.com/pl/promocje/monitory.

