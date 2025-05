Netflix pokazał zwiastun dokumentu o katastrofie Titana. Tak ciemno w oceanie jeszcze nie było

fot. youtube: Fragment materiału FOX 11 Los Angeles

To była jedna z najgłośniejszych afer w 2023 roku. Internet zawrzał na widok informacji o zaginięciu pięciu osób, które ruszyły na eksplorację wraku Titanica. Ostatecznie okazało się, że doszło do implozji łodzi podwodnej Titan należącej do firmy OceanGate. Netflix postanowił zbadać kulisy tej tragedii oraz organizacji tego przedsiębiorstwa. Zwiastun już zdradza pewne szokujące fakty. Zobaczcie sami.

Titan: Wzlot i upadek OceanGate - zwiastun, fabuła, premiera

Z powyższej zapowiedzi dowiadujemy się, że tę tragedię dało się przewidzieć na podstawie matematycznych faktów. Słyszymy również sporo osób wypowiadających się na temat Stocktona Rusha, współzałożyciela i prezesa firmy. Rozmówcy sugerują, że mężczyzna silnie wierzył w swój plan, mimo ogromnego ryzyka. Napędzała go żądza sławy i wysokie ego.

Oto oficjalne streszczenie filmu dokumentalnego Titan: Wzlot i upadek OceanGate:

Tragiczna wyprawa pojazdu podwodnego Titan do ruin Titanica zdominowała nagłówki gazet w czerwcu 2023 r., ale nikt nie spodziewa się tego, co pokaże film, który już latem pojawi się w Netflix. Ten nowy dokument przedstawia sylwetkę prezesa OceanGate Stocktona Rusha, jego misję zostania kolejnym miliarderem innowatorem i skazaną na porażkę podwodną inicjatywę, która zmusiła świat do ponownego rozważenia ceny ambicji w głębinach oceanu.

Premiera dokumentu została zaplanowana na 11 czerwca 2025 roku. Film będzie dostępny wyłącznie na platformie Netflix.

