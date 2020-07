Polskie kina po lockdownie - bardzo słaba frekwencja w czerwcu. Długi powrót do normalności

fot. Multikino

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl na podstawie danych udostępnionych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej kina w całej Polsce w czerwcu 2020 roku odwiedziło 92 tys. widzów. To dało wpływy z biletów w wysokości 1,48 mln złotych. W obrocie w tym czasie było 51 tytułów, a średnia cena biletu wyniosła 16,10 zł. Dla porównania w tym samym miesiącu rok wcześniej kina odwiedziło 2,75 mln widzów, co przełożyło się na 48,91 mln zł wpływów. W obrocie było w tym okresie ponad 385 tytułów, a średnia cena biletu wyniosła 17,79 zł. Jednak w pierwszym tygodniu lipca średnia widzów była już wyższa. Kina odwiedziło 21 tys. widzów, co przełożyło się na 353 tys. zł wpływów.

Źródło: materiały prasowe

Dla przypomnienia z powodu pandemii kina w Polsce zostały zamknięte 12 marca. Na podstawie decyzji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego kina mogły otwierać się dla widzów ponownie od 6 czerwca. Jednak według nowych wytycznych sale kinowe mogą zostać zapełnione jedynie w 50 procentach.