Reżyserzy Avengers: Koniec gry o przyszłości kina po koronawirusie

fot. materiały prasowe

Świat kina bardzo ucierpiał przez pandemię koronawirusa. Premiery zostały przesunięte, a prace na planie zablokowane. Chociaż mamy połowę lipca 2020 roku, trwają zdjęcia do zaledwie kilku tytułów.

Anthony i Joe Russo, czyli popularni bracia Russo od Avengers: Koniec gry w rozmowie z The Film That Lit My Fuse. tłumaczą, że jak dorastali, byli filmowymi kinomaniakami i dla nich doświadczanie kultury na wielkim ekranie jest kluczowe. Uważają, że na przestrzeni dziejów popkultury twórcy filmowi byli zmuszani do rozwoju poprzez nowe, zmieniające się okoliczności i rozwój technologiczny. Dzięki temu znajdowali nowe sposoby wykorzystania kina do komunikacji z widzami i opowiadania historii.

fot. zrzut ekranu z wideo

- Staramy się patrzeć na obecną sytuację jako na szansę dla nas, jako ludzi opowiadających historię. Jak możemy znaleźć drogę do czegoś, co pozwoli nam stworzyć coś, co ludzie będą chcieli ze sobą dzielić? To zawsze będzie polegało na pogoni za taką ideą, za tworzeniem komunikacji pomiędzy nami wszystkimi za pomocą filmu, opowiadania historii i kina. Nie wiem do końca, jak będzie wyglądać odbicie się kina po pandemii, ale prawdopodobnie będzie w tym coś nowego, czego wcześniej nie widzieliśmy. Jestem podekscytowany tym, by odkryć, w jakie nowe rejony ta sytuacja nas zaprowadzi - mówi Anthony Russo.

- Odbicie się będzie znaczące, nie mam wątpliwości. Tak jak Ant powiedział, wszyscy pragniemy wspólnych historii i to nie ulegnie zmianie. Czy technologia pomoże tego, by prezentować je w nowy sposób? Być może to będą korzenie czegoś nowego. Sądzę, że w chwili, gdy ludzie będą mogli bezpiecznie wrócić do kina, interes będzie tak dochodowy jak zawsze - dodaje Joe Russo.

Na razie bracia Russo nie są zwolennikami powrotu do kin. Sami stosują dystans społeczny i w najbliższej przyszłości nie mają zamiaru się wybierać na filmy.

Dodali też, że zgadzają się z komentarzami Anthony'ego Mackiego na temat problemów z różnordonością w MCU. Ich zdaniem zawsze można robić to lepiej i mądrzej. Dlatego ich zdaniem trzeba pracować nad tym, by różnorodność miała miejsce po obu stronach kamery.