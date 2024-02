Harry Potter - ranking na który czekaliśmy. Najlepsze postacie - na topie niespodzianka, Potter poza podium

fot. materiały prasowe

Reklama

Uniwersum Harry’ego Pottera to jedno z najbardziej ikonicznych światów w dziejach popkultury. Nieszablonowe perypetie magicznego światka dopełnione zostały niepowtarzalnymi postaciami. Zarówno książki, jak i filmy przedstawiły miłośnikom Harry’ego Pottera wiele nietuzinkowych istot, zapoznały z masą wspaniałych czarodziejów i skonfrontowały z iście podłymi czarnymi charakterami. Gdyby jednak zastanowić się, która z tych postaci zasługuje na miano najlepszego bohatera całego uniwersum, można by stoczyć ciężką batalię, by dokonać ostatecznego wyboru.

Tym zajęli się użytkownicy Rankera, czyli portalu internetowego, na którym tworzone są specjalne zestawienia. Odwiedzający stronę oddają głosy na własnych faworytów, decydując o końcowym kształcie i wyniku powstającego rankingu.

W poniższej galerii odnajdziecie aż 70 pozycji, na których uplasowali się ulubieńcy widzów i czytelników Harry’ego Pottera. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy zgadzacie się z ostatecznym rezultatem. Na kogo chcielibyście oddać swoje głosy? Pokazać szacunek jednemu z najlepszych filmowych złoczyńców wszech czasów, czy może opowiedzieć się za głównym bohaterem serii? Czekamy na Wasze opinie i chętnie zapoznamy się z Waszą wizją na dane zestawienie.

Najlepsze postacie z Harry'ego Pottera - ranking (miejsca 70-36)

70. Gellert Grindelwald

Najlepsze postacie z Harry'ego Pottera - ranking. (miejsca 35-1)

35. Fleur Weasley

Harry Potter - wygląd postaci według opisu z książek

Przypomnijmy sobie, jak powyższe ranking postacie mógłby wyglądać wizualnie inaczej, gdyby postacie wyglądałyby bardziej jak w książkach.