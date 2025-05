Twórcy The Last of Us bali się... anulowania serialu. TEN wątek nie otrzyma rozwinięcia do 3. sezonu

fot. HBO

Reklama

Ostatnie odcinki 2. sezonu serialu The Last of Us wprowadziły znany z 2. części gry konflikt pomiędzy Serafitami a WLF. W samym środku wojny pomiędzy jednymi i drugimi znajduje się Ellie, która za wszelką cenę próbuje odnaleźć Abby i zemścić się na niej za to, co zrobiła. Chociaż w serialu przedstawiono już ważne dla tego wątku postaci, na przykład granego przez Jeffrey'ego Wrighta Isaaca, to prawdopodobnie będziemy musieli poczekać dopiero na kolejny sezon, żeby dostały one więcej czasu. Wszystko przez to, że twórcy... bali się anulowania produkcji.

Hugh Laurie w thrillerze The Wanted Man od Apple TV+. Znane nazwiska w obsadzie

Craig Mazin, showrunner produkcji HBO i Neil Druckmann, który był odpowiedzialny za stworzenie gry i ściśle współpracuje przy serialu, opowiedzieli o tym w ramach oficjalnego podcastu serialu.

CRAIG MAZIN: Pytanie brzmi: czego chce Isaac? Te pytania na temat wojny mogą nie dostać odpowiedzi w tym sezonie. Pozostaną pewne tajemnice. NEIL DRUCKMANN: Teraz, gdy wiemy już, że powrócimy z kolejnym sezonem, możemy Wam powiedzieć: dowiecie się wszystkiego.

Okazuje się, że 2. sezon The Last of Us ma mniej odcinków niż pierwszy, ponieważ twórcy chcieli opowiedzieć zwartą historię z konkretnym zakończeniem w przypadku anulowania produkcji przez HBO. Z tego też powodu nie chcieli przeciągać wątku konfliktu pomiędzy dwoma ugrupowaniami, bo nie było na to czasu. Najważniejsza była dla nich historia Ellie i Abby.

O to właśnie chodzi. Ludzie, my nie wiedzieliśmy, czy nie będziemy anulowani. Na pewno dowiecie się o co chodzi [z Serafitami i WLF], jakie mają plany. To kluczowe dla wielu postaci, ale na razie musi to pozostać tajemnicą.

Takie podejście jest na pewno zrozumiałe, natomiast 1. sezon The Last of Us był ogromnym hitem HBO, dlatego dziwnie byłoby gdyby został nagle anulowany, nawet jeśli 2. odsłona miała kontrowersje związane z uśmierceniem jednej z głównych postaci.

The Last of Us: sezon 1 - różnice między serialem a grą