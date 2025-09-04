Zwiastun kolejnego sezonu serialu Potwór. Nowe odcinki pokażą historię Eda Geina

Fot. Netflix

Przełomowa antologia kryminalna Ryana Murphy’ego i Iana Brennana opowiadająca o znanych mordercach powraca z trzecim sezonem. Potwór: Historia Eda Geina opowie o człowieku, którego zbrodnie stały się mroczną inspiracją dla wielu filmowych slasherów. Jak dotąd serial przybliżył widzom brutalne czyny Jeffrey Dahmera, oraz morderstwa dokonywane przez braci Menendez.

Potwór: Historia Eda Geina - zwiastun

Oficjalny opis produkcji przedstawia widzom postać Eda Geina:

Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek, Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od „Psychozy”, poprzez „Teksańską masakrę piłą mechaniczną”, aż po „Milczenie owiec” — przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.

Premiera 3. sezonu odbędzie się 3 października na Netflixie.