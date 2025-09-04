Zwiastun kolejnego sezonu serialu Potwór. Nowe odcinki pokażą historię Eda Geina
Kolejny sezon antologii Potwór tym razem skupi się na historii Eda Geina. Psychopata znany był ze zbierania ludzich trofeów.
Przełomowa antologia kryminalna Ryana Murphy’ego i Iana Brennana opowiadająca o znanych mordercach powraca z trzecim sezonem. Potwór: Historia Eda Geina opowie o człowieku, którego zbrodnie stały się mroczną inspiracją dla wielu filmowych slasherów. Jak dotąd serial przybliżył widzom brutalne czyny Jeffrey Dahmera, oraz morderstwa dokonywane przez braci Menendez.
Potwór: Historia Eda Geina - zwiastun
Oficjalny opis produkcji przedstawia widzom postać Eda Geina:
Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek, Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od „Psychozy”, poprzez „Teksańską masakrę piłą mechaniczną”, aż po „Milczenie owiec” — przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.
Premiera 3. sezonu odbędzie się 3 października na Netflixie.
