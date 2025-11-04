Reklama
To oficjalne: będzie Mumia 4! Wiemy, kto powróci w obsadzie!

Fani czekali na to od wielu lat - w końcu nadeszła ta wiadomość: powstanie Mumia 4. Po latach oficjalnie ogłoszono kontynuację popularnej i lubianej serii przygodowej. Wiemy już, kto zagra główne role oraz kto stanie za kamerą czwartej części franczyzy.
Adam Siennica
Mumia Unviersal
Deadline, Variety i The Hollywood Reporter oficjalnie potwierdzają w swoich źródłach, że powstanie Mumia 4. Najważniejsze branżowe portale na świecie ogłaszają, że Brendan Fraser oraz Rachel Weisz negocjują szczegóły kontraktów, gwarantujących ich powrót w głównych rolach!

Mumia 4 - co wiemy o filmie?

Będzie również zmiana za kamerą. Po twórcy serii Stephanie Sommersie, który wyreżyserował pierwsze dwie części, i Robie Cohenie z trzeciej odsłony, reżyserami „czwórki” zostanie duet znany jako Radio Silence. Matt Bettinelli-Olpin oraz Tyler Gillett są znani z hitowego horroru Zabawa w pochowanego, dwóch odsłon serii Krzyk z 2022 i 2023 roku oraz horroru Abigail. Obecnie pracują nad sequelem Zabawy w pochowanego.

Sean Daniel, który pracował przy trylogii Mumii, będzie ponownie producentem. W tej roli pracować będą również William Sherak, James Vanderbilt oraz Paul Neinstein.

6. Seria MumiaŹródło: materiały prasowe

O fabule nie wiemy nic. Źródło The Hollywood Reporter twierdzi jedynie, że wydarzenia mają zignorować krytykowaną trzecią część. W niej Rachel Weisz nie powróciła w głównej roli i została zastąpiona przez Marię Bello. Film nigdy nie osiągnął uznania i popularności widzów, jaką miały pierwsze dwie odsłony.

Przypomnijmy, że seria doczekała się spin-offu w postaci Króla Skorpiona, który rozpoczął własną serię. Kontynuacje tego filmu bez udziału Dwayne’a Johnsona były tworzone latami z niskim budżetem na rynek DVD. Łącznie powstało pięć odsłon.

Potencjalna data premiery Mumii 4 nie jest znana. W 2026 roku na ekrany kin ma wejść film The Resurrected, oparty na oryginalnej Mumii z lat 30. XX wieku. Niedawno informowaliśmy o zmianie tytułu, ponieważ miał on nazywać się Mumia. Wówczas spekulowaliśmy, że powodem jest właśnie chęć zrealizowania Mumii 4, ponieważ The Resurrected - według przecieków - zbiera fatalne oceny z pokazów testowych, więc studio mogło nie chcieć ryzykować skojarzenia nazwy z potencjalnie źle ocenianym tytułem. Nowe doniesienia mogą to potwierdzać

Źródło: thehollywoodreporter.com

