Marvel ma nowego Najwyższego Czarodzieja, a raczej Czarodziejkę. Co z Doktorem Doomem?

Fot. Marvel

Ekipa stojąca za serią Sorcerer Supreme zdradziła, że po upadku Victora von Dooma, to Wanda Maximoff aka Scarlet Witch została nowym Najwyższym Czarodziejem w komiksach Marvela. To jedna z najważniejszych funkcji w całym uniwersum.

Osoba nosząca ten tytuł sprawuje pieczę nad całą magiczną społecznością na Ziemi. Chroni także planetę przed mistycznymi zagrożeniami. Najsławniejszym Sorcerer Supreme w historii Marvela – na ekranie i w komiksach – był prawdopodobnie Doktor Strange. W MCU aktualnie tę funkcję sprawuje Wong. Za to na cyfrowym i prawdziwym papierze do niedawna Najwyższym Czarodziejem był Victor von Doom.

Wanda Maximoff nową Najwyższą Czarodziejką

Poniżej możecie przyjrzeć się wariantom okładek do serii Sorcerer Supreme. Na niektórych z nich przedstawiono doradców Wandy. W tym gronie są między innymi Clea, Chthon i Wiccan. Poza tym dzięki tym grafikom możemy przyjrzeć się nowemu kostiumowi Scarlet Witch, którego centralnym punktem jest oczywiście Oko Agamotto na szyi.

Sorcerer Supreme #1

Doktor Doom nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

No dobrze, a co z Doktorem Doomem? Jego dalsze losy poznamy w one-shocie The Will of Doom. Po tym jak zniknął w wybuchowym finale One World Under Doom, a funkcja Najwyższego Czarodzieja się zwolniła, słuch o nim zaginął. Wiemy jednak, że bohater lubi mieć ostatnie słowo. Wiemy, że komiks zacznie się od protestu przed bazą Fantastyczną Czwórki. Wiele osób będzie potępiać zniknięcie poprzedniego Sorcerer Supreme. W międzyczasie tajemnicza postać złoży deklarację wojny, atakując ziemskich herosów. Trop naprowadzi superbohaterów prosto pod bramy Latverii...

THE WILL OF DOOM #1

„Latveria z Doomem u władzy jest niezwykle niebezpieczna. Latveria bez Dooma u władzy jest jeszcze gorsza” – zapowiedział tajemniczo Chip Zdarsky, scenarzysta komiksu. „Wyznaczamy nowy kurs dla uniwersum Marvela, kierując się jednym prostym stwierdzeniem: Doom zawsze ma plan” – dodał żartobliwie.