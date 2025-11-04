Reklama
Marvel ma nowego Najwyższego Czarodzieja, a raczej Czarodziejkę. Co z Doktorem Doomem?

Po ogłoszeniu nowej serii Sorcerer Supreme wielu fanów zastanawiało się, kto przejmie tytuł Najwyższego Czarodzieja w komiksowym uniwersum Marvela. Wreszcie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie. Nie myślcie sobie jednak, że Doktor Doom powiedział ostatnie słowo.
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
Scarlet Witch najwyższa Czarodziejka Marvel Fot. Marvel
Ekipa stojąca za serią Sorcerer Supreme zdradziła, że po upadku Victora von Dooma, to Wanda Maximoff aka Scarlet Witch została nowym Najwyższym Czarodziejem w komiksach Marvela. To jedna z najważniejszych funkcji w całym uniwersum.

Osoba nosząca ten tytuł sprawuje pieczę nad całą magiczną społecznością na Ziemi. Chroni także planetę przed mistycznymi zagrożeniami. Najsławniejszym Sorcerer Supreme w historii Marvela – na ekranie i w komiksach – był prawdopodobnie Doktor Strange. W MCU aktualnie tę funkcję sprawuje Wong. Za to na cyfrowym i prawdziwym papierze do niedawna Najwyższym Czarodziejem był Victor von Doom. 

Wanda Maximoff nową Najwyższą Czarodziejką 

Poniżej możecie przyjrzeć się wariantom okładek do serii Sorcerer Supreme. Na niektórych z nich przedstawiono doradców Wandy. W tym gronie są między innymi Clea, Chthon i Wiccan. Poza tym dzięki tym grafikom możemy przyjrzeć się nowemu kostiumowi Scarlet Witch, którego centralnym punktem jest oczywiście Oko Agamotto na szyi. 

Sorcerer Supreme #1

arrow-left
Sorcerer Supreme #1
Fot. Marvel Comics
arrow-right

Doktor Doom nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

No dobrze, a co z Doktorem Doomem? Jego dalsze losy poznamy w one-shocie The Will of Doom. Po tym jak zniknął w wybuchowym finale One World Under Doom, a funkcja Najwyższego Czarodzieja się zwolniła, słuch o nim zaginął. Wiemy jednak, że bohater lubi mieć ostatnie słowo. Wiemy, że komiks zacznie się od protestu przed bazą Fantastyczną Czwórki. Wiele osób będzie potępiać zniknięcie poprzedniego Sorcerer Supreme. W międzyczasie tajemnicza postać złoży deklarację wojny, atakując ziemskich herosów. Trop naprowadzi superbohaterów prosto pod bramy Latverii...

THE WILL OF DOOM #1

arrow-left
THE WILL OF DOOM #1
Fot. Marvel
arrow-right

„Latveria z Doomem u władzy jest niezwykle niebezpieczna. Latveria bez Dooma u władzy jest jeszcze gorsza” – zapowiedział tajemniczo Chip Zdarsky, scenarzysta komiksu. „Wyznaczamy nowy kurs dla uniwersum Marvela, kierując się jednym prostym stwierdzeniem: Doom zawsze ma plan” – dodał żartobliwie.

Źródło: Marvel

